L'Inter lavora per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Nel corso delle prossime settimane, come riportato da interlive.it, ci potrebbero essere delle uscite eccellenti che riguarderebbero Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Il centrale non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, ecco che al suo posto potrebbe essere ingaggiato Chris Smalling della Roma. Se dovesse partire l'olandese, invece, si potrebbe puntare su Tajon Buchanan del Brugge o su Hamari Traoré del Rennes. Il Chelsea, che segue da tempo il terzino ex Psv Eindhoven, potrebbe pensare di offrire Raheem Sterling per convincere i dirigenti nerazzurri.

L'Inter avrebbe individuato i profili per sostituire Dumfries

Denzel Dumfries potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni di euro già nella sessione di mercato invernale. Il suo erede potrebbe arrivare dalla Francia o dal Belgio. Si tratterebbe di Traorè del Rennes che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e di Buchanan del Brugge. Quest'ultimo sarebbe fortemente voluto dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore canadese gradirebbe molto la destinazione e sarebbe in linea con i parametri imposti dalla società nerazzurra, sempre più proiettata verso ragazzi giovani e futuribili.

Smalling candidato principale per sostituire Skriniar

Milan Skriniar sarebbe molto lontano dal rinnovo con l'Inter. Il calciatore ex Sampdoria potrebbe partire a fine stagione a parametro zero o anche nelle prossime settimane se il Paris Saint Germain, che sembra avere un accordo col giocatore, dovesse mettere sul piatto un'offerta da circa 15 milioni di euro.

L'erede potrebbe arrivare direttamente dalla Roma e si tratterebbe di Chris Smalling. L'entourage dell'ex Manchester United sarebbe già in contatto con il club nerazzurro che vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero ripetendo un'operazione simile a quella che ha portato Mkhitaryan alla Pinetina nella scorsa estate. Nella lista dei dirigenti meneghini ci sarebbe anche Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

Il Chelsea prova a convincere l'Inter

Il Chelsea sarebbe sempre sulle tracce di Denzel Dumfries. Per abbassare le pretese economiche imposte dall'Inter, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Sterling che non sarebbe centrale per il progetto futuro del tecnico Potter. L'ex Manchester City sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi ma percepisce uno stipendio troppo elevato per i requisiti degli Zhang. L'Inter, in caso di addio del terzino olandese, vorrebbe incassare in formato cash la cifra della valutazione per risanare le casse e finanziare il mercato.