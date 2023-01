La Juventus rischierebbe l'esclusione dalle coppe nelle competizioni in Europa per i prossimi tre anni. L'indiscrezione arriva direttamente da Luca Momblano che tramite il canale Juventibus ha confermato i rischi cui andrebbe incontro secondo lui il club bianconero. A poche ore dalla penalizzazione, per il caso plusvalenze, di 15 punti nella classifica di Serie A, la squadra torinese potrebbe dunque non comparire nelle competizioni Uefa dell'immediato futuro.

L'indagine Prisma potrebbe dunque riservare un retroscena drammatico per la Juventus che ha da poco ufficializzato l'insediamento del nuovo Cda dopo il il termine dell'era Andrea Agnelli.

Il ridimensionamento della società potrebbe indurre i calciatori più rappresentativi a cambiare aria al termine della stagione. Potrebbe essere il caso di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. Il nuovo ciclo della squadra bianconera potrebbe così ripartire dai giovani di prospettiva che verranno valorizzati come accaduto con Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior.

Cambia il mercato della Juventus dopo la penalizzazione

La notizia era nell'aria ma, dopo il verdetto ufficiale approvato dalla Corte, potrebbe definitivamente variare la strategia del mercato. La Juventus non dovrebbe rinnovare i contratti di Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Alex Sandro e Leonardo Bonucci in scadenza nel 2023. Non si escluderebbe neanche la cessione di un big.

Potrebbe essere il caso di Dusan Vlahovic, che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Il serbo potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta allettante visto che, in questa stagione, il suo rendimento è stato molto condizionato dalla pubalgia. Sulle sue tracce ci sarebbero Atletico Madrid, Real Madrid, Tottenham, Liverpool ed Arsenal.

Federico Chiesa potrebbe invece rimanere come punto di riferimento del nuovo progetto. Il numero sette potrebbe essere un serio candidato per ereditare la fascia da capitano, ora sul braccio di Leonardo Bonucci e Danilo. Molto probabile invece l'addio di Angel Di Maria che non dovrebbe rinnovare visto anche il corposo stipendio da circa 7 milioni di euro.

La Juventus del futuro sarà impostata sui giovani e si concentrerà sulla crescita di profili come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti per il centrocampo. Sulle corsie esterne saranno spesso utilizzati Soulè e Iling Junior (fresco di rinnovo contrattuale). Anche Szczesny potrebbe lasciare la Continassa nella prossima estate. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Marco Carnesecchi, ora alla Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta o Guglielmo Vicario dell'Empoli. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro. Da decifrare, invece, la situazione relativa a Paul Pogba.