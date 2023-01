L'Inter si sta guardando intorno già con largo anticipo per rinforzare le fasce al termine di questa stagione. Per questo motivo nelle ultime ore si starebbe facendo largo una suggestione di mercato, il possibile ritorno di Joao Cancelo. Operazione tutt'altro che semplice, ma il Manchester City non sembra ritenere incedibile il laterale portoghese e questo potrebbe aprire scenari imprevisti. Il giocatore ha già giocato a Milano nella stagione 2017-2018, agli ordini di Luciano Spalletti, ma non fu riscattato a causa dei paletti del fair play finanziario e tornò al Valencia, salvo essere poi ceduto alla Juventus.

Anche il Milan è alla ricerca di esterni difensivi visto che Ballo Touré dovrebbe andare via e si cercano alternative di livello a Calabria e Theo Hernandez. Non è da escludere un tentativo già a gennaio, anche se è più probabile che qualche operazione fatta a fine stagione: i rossoneri starebbero sondando il terreno per Wilfried Singo, che il Torino potrebbe cedere, essendo intenzionato a riscattare Valentino Lazaro.

L'Inter sogna Cancelo

Joao Cancelo ha lasciato un bel ricordo nei tifosi dell'Inter, pur avendo militato in nerazzurro soltanto una stagione, quella 2017-2018, agli ordini di Luciano Spalletti, che ha rappresentato il ritorno in Champions League dopo sette anni. L'esterno portoghese era partito in sordina per poi prendersi la fascia in maniera definitiva.

Nonostante l'ottimo rendimento, a causa del fair play finanziario i nerazzurri non lo riscattarono dal Valencia per 25 milioni di euro e per questo poi andò prima alla Juventus e successivamente al Manchester City.

In Inghilterra l'esterno viene spesso schierato a sinistra da Pep Guardiola, visto che a destra c'è Kyle Walker, e per questo motivo i Citiziens non lo ritengono incedibile e sono pronti a trattare con i nerazzurri una eventuale cessione.

Sicuramente non sarà semplice visto che il club inglese non è disposto a concedere sconti e lo valuta almeno 70 milioni di euro, cifra che l'Inter in questo momento non può permettersi di investire, se non ricavandola dalle cessioni. E gran parte potrebbe arrivare da Denzel Dumfries, che piace soprattutto al Chelsea, valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Milan su Singo

Il Milan è alla ricerca di esterni difensivi, soprattutto per la prossima stagione. Uno dei profili finiti nel mirino dei rossoneri è quello di Wilfried Singo, che piace anche alla Juventus. Il Torino è disposto a cederlo, soprattutto se dovesse riscattare Lazaro dall'Inter, e lo valuta sui 10-15 milioni di euro. Le due società, però, starebbero pensando ad uno scambio alla pari che preveda il ritorno all'ombra della Mole di Tommaso Pobega, che vuole giocare con continuità da titolare, cosa che a Milano non potrebbe fare essendo chiuso da Tonali e Bennacer.