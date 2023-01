Nella classica intervista del post partita tra Inter ed Hellas Verona (terminata 1-0), Roberto Gagliardini ha dichiarato che gli ultimi due anni sono stati molto complessi per il poco spazio a disposizione - "Sono state stagioni difficili per le poche presenze, ma oggi mi sento maturato" - gettando così più di un'ombra circa la sua possibile permanenza in nerazzurro.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno e sembra pronto per nuove avventure dato che difficilmente Simone Inzaghi potrà garantirgli nel prossimo futuro lo spazio che lui reclama, complici anche gli imminenti rientri di Barella e Brozovic.

In tarda serata Gagliardini ha poi pubblicato sui suoi social network un messaggio di supporto alla squadra e alla società: "Sempre Uniti", la breve dedica del giocatore sul suo profilo Instagram.

Gagliardini lascerà probabilmente l'Inter a fine stagione

Probabilmente Gagliardini lascerà l'Inter a fine stagione, ecco che la dirigenza sta lavorando d'anticipo per avviare delle trattative con i club interessati in vista di un possibile addio che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, prima dunque della naturale scadenza del contratto a giugno 2023. Fattispecie questa che consentirebbe ai nerazzurri di incamerare qualcosa dalla cessione senza perdere l'ex Atalanta a parametro zero in estate.

Ad oggi, secondo almeno quanto riportato da Calciomercato.it, si sarebbero fatte avanti Lazio e Monza, con Adriani Galliani che godrebbe di una corsia preferenziale per l'acquisto del centrocampista italiano.

I due club però vorrebbero concludere l'affare nella sessione estiva del calciomercato, aspettando di valutare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi stagionali prima di intervenire sulle proprie rose.

Interesse del Valencia per Gagliardini

In queste ultime ore è salito alla ribalta delle cronache l'interesse del Valencia di Gennaro Gattuso per il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini.

L'allenatore italiano è alle prese con un campionato di alti e bassi, ma la sua avventura in Spagna sembra poter continuare anche nella prossima stagione. Per questo motivo Gattuso avrebbe richiesto al club di iniziare una campagna di rinforzo della sua formazione, così da avere più tempo a disposizione per preparare il prossimo campionato.

L'arrivo di Roberto Gagliardini potrebbe così avvenire già a gennaio, data la rosa poco profonda della squadra di Gattuso.

Il centrocampista italiano andrebbe a puntellare la mediana del Valencia, affiancandosi ad Andre Almeida, vera rivelazione dell'ultima Supercoppa di Spagna.

La decisione dell'Inter

Il club di Viale della Liberazione sarebbe intenzionato a lasciare partire Roberto Gagliardini già a gennaio anche senza ricevere alcun conguaglio, il tutto per poter scaricare lo stipendio del centrocampista dal futuro monte ingaggi (il risparmio si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro).

L'Inter ha la testa però anche al campo; i nerazzurri sono già partiti per la trasferta di Doha, dove mercoledì 18 gennaio alle ore 20.00 si giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.