Una rete di Lautaro Martinez ha deciso la sfida di Serie A tra Inter e Verona conclusa sull'1-0.

L'attaccante di Bahia Blanca è tornato dal mondiale con un grado di forma invidiabile, trascinando i nerazzurri alla conquista di punti importanti per rilanciarsi in campionato: negli ultimi tre incontri Lautaro Martinez ha segnato sempre, sia in campionato (con i gol a Monza e Verona) sia in Coppa Italia contro il Parma.

Dopo il suo nono gol in campionato, davanti a Lautaro nella classifica marcatori di A ora c'è solo Victor Oshimen con 12 realizzazioni.

Le parole di Lautaro nel post partita col Verona

Lautaro ha rilasciato diverse dichiarazioni al termine dell'incontro con il Verona a San Siro, parlando delle sue prestazioni e ricordando i motivi delle sue poche presenze con la nazionale: "Sono andato al Mondiale con l'infortunio alla caviglia che avevo anche all'Inter, ora ho superato questo problema. Cerco sempre di scendere in campo per aiutare la squadra a fare meglio".

Lautaro ha voluto sottolineare come il gruppo sia carico per il derby contro il Milan della prossima settimana: "Siamo pronti per la Supercoppa, ci giochiamo un altro trofeo. Sarà una partita molto bella da giocare".

L'attaccante ha analizzato la partita di San Siro spiegando che i nerazzurri si aspettavano una gara complicata e molto fisica: "Sapevamo che sarebbe stata dura.

l'Hellas gioca uomo su uomo a tutto campo e quindi costringono a lanciare. L'abbiamo preparata bene."

Lautaro crede ancora nella possibilità che la sua squadra riesca a rimontare sul Napoli capolista: "Credo ancora nello Scudetto, ma non possiamo lasciare più niente. Dobbiamo vincerle tutte perché loro sono lontani".

L'Inter adesso è terza in classifica a 37 punti, pari merito con la Juventus; il Milan è secondo a una sola lunghezza di vantaggio, mentre il Napoli è in fuga con un +10 sui nerazzurri e sui bianconeri.

Uno sguardo sui prossimi incontri dell'Inter

L'attaccante argentino ha voluto dedicare ai tifosi il suo gol decisivo: "Cerco di fare il meglio per dare allegria alla gente. Il gol è per tutti i tifosi che ci seguono sempre"

La concentrazione del bomber nerazzurro è tutta rivolta ora alla sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma a Doha per mercoledì 18 gennaio, ore 20 italiane.

L'Inter partirà per l'Arabia Saudita con un aereo privato da Malpensa. "Adesso riposiamo e domani andiamo in Arabia per cercare di portare la Coppa qui da noi”, così Lautaro Martinez si è congedato dai microfoni di Sky Sport.

Il prossimo incontro di campionato dell'Inter sarà ancora una volta a San Siro, lunedì 23 gennaio alle ore 20.45 contro l'Empoli di Paolo Zanetti.