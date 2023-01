La Juventus è tornata dalla trasferta di Cremona con i tre punti. Infatti, i bianconeri, grazie alla punizione di Milik hanno conquistato la vittoria per 1-0. Questo risultato consente alla Juventus di mantenere il terzo posto in classifica. Adesso, però, per i bianconeri è già tempo di voltare pagina anche perché sabato 7 gennaio (alle ore 18) è in programma la gara contro l'Udinese.

Per questo match, stando a quanto afferma Tuttosport, la Juve spera di recuperare Angel Di Maria, il quale nelle scorse ore ha ripreso ad allenarsi e a quanto pare la caviglia ha reagito bene.

L'argentino si era fermato prima della trasferta di Cremona per una contusione alla caviglia destra, ma sembra essere sulla via del recupero.

Per la gara contro l'Udinese, intanto, mancheranno sicuramente ancora Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado e Paul Pogba.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

La Juventus è tornata in campo dopo la pausa per i mondiali ed è ripartita con un'altra vittoria sul campo della Cremonese. I bianconeri hanno inanellato una striscia di sette vittorie consecutive e vogliono continuare su questa strada. Per questo motivo, la concentrazione di Massimiliano Allegri e dei suoi ragazzi è già rivolta alla partita del 7 gennaio contro l'Udinese.

Per questa sfida il tecnico livornese dovrebbe recuperare Di Maria.

Inoltre potrebbe avere maggiore spazio anche Adrien Rabiot, rientrato dopo la finale dei mondiali e partito dalla panchina nel match contro i grigiorossi: sabato 7 gennaio potrebbe riprendersi il posto da titolare.

Per la gara contro l'Udinese, però, il dubbio più grande resta legato alla fascia destra vista l'assenza di Juan Cuadrado.

È possibile che Allegri confermi Matias Soulè e che poi possa poi inserire Federico Chiesa nel secondo tempo.

Procede bene il recupero di Pogba

Nelle prossime settimane, la Juventus conta di ritrovare anche Paul Pogba. Il francese ha ripreso a correre e, come ha rivelato Massimiliano Allegri, il ginocchio sta rispondendo bene.

Adesso il prossimo step per Pogba sarà quello di tornare a lavorare in gruppo. Solo dopo aver ripreso ad allenarsi con la squadra si potrà capire qualcosa in più sulla data del suo rientro. La sensazione è che nel giro di un paio di settimane il francese possa tornare nella lista dei convocati.

Di certo, però, il centrocampista transalpino salterà la gara contro l'Udinese, così come Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado.