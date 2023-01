La Juventus sta cominciando a programmare il futuro e, di conseguenza, starebbe già valutando diversi nomi per la rosa della prossima stagione. La nuova società vorrebbe impostare una politica basata su calciatori giovani e di prospettiva.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in estate potrebbero finire nel mirino bianconero Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic dell'Inter, e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Inoltre, non si esclude un eventuale ritorno di fiamma per Antonio Conte, qualora Massimiliano Allegri non dovesse continuare la sua avventura alla Continassa.

Brozovic e de Vrij potrebbero interessare alla Juventus

La Juventus potrebbe guardare in casa Inter durante il prossimo Calciomercato estivo. A tal proposito, il club torinese potrebbe fare dei tentativi per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.

Brozovic, qualora dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore di mercato (circa 30 milioni di euro) potrebbe anche lasciare Milano. Al suo posto, infatti, il tecnico interista Simone Inzaghi ha già dimostrato di poter fare affidamento su Hakan Calhanoglu e Asllani. Sul centrocampista croato ci sarebbero anche Chelsea e Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda de Vrij, la Juventus potrebbe pensarci come opportunità a parametro zero. L'olandese ex Lazio non dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter in scadenza il 30 giugno 2023, e sarebbe un calciatore stimato da Massimiliano Allegri perché capace di giocare sia nella difesa a tre che a quattro.

De Paul potrebbe ritornare in Italia

La Juventus dovrebbe rimpolpare il centrocampo nella prossima stagione. In quest'ottica, starebbe seguendo Rodrigo De Paul. L'argentino potrebbe essere convinto dal connazionale Angel Di Maria ad accettare la destinazione torinese.

L'ex Udinese non sta vivendo un'ottima annata all'Atletico Madrid, quindi il club spagnolo potrebbe anche privarsene in estate.

I colchoneros vorrebbero una cifra compresa tra i 35-40 milioni per lasciar partire De Paul. Tuttavia, la Juventus potrebbe provare a proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni.

Conte per il nuovo progetto bianconero?

La Juventus potrebbe decidere di prendere nuovamente in considerazione Antonio Conte per la panchina.

Alfio Musmarra, intervenuto al programma Top Calcio 24, ha affermato che l'attuale tecnico del Tottenham potrebbe rientrare in orbita bianconera.

Dunque, in caso di divorzio con Allegri, Conte potrebbe essere contattato, anche perché non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo con il Tottenham, in scadenza nel giugno del 2023. "La nuova dirigenza pare voler tagliare i rami secchi. Io starei sempre attento al ritorno di Antonio Conte", ha dichiarato Musmarra.