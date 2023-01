Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato riprese da juvenews.eu, Marcelo Brozovic sarebbe uno dei calciatori seguiti dalla Juventus per la prossima estate: l'Inter potrebbe cederlo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Ai bianconeri, inoltre, sempre per giugno, piacerebbe il tedesco Benjamin Henrichs, terzino del Lipsia valutato circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Brozovic sarebbe uno dei profili osservati per la prossima estate

La Juventus vorrebbe potenziare il proprio centrocampo per la prossima estate e secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport avrebbe messo gli occhi addosso a Marcelo Brozovic.

Il regista croato dell'Inter, conclusa la stagione in corso, avrebbe la volontà di separarsi definitivamente dai nerazzurri, che a loro volta, visto il contratto che lega le parti fino al 2026, valuterebbero il classe '92 circa 35 milioni di euro. Una cifra importante, che i dirigenti della Juventus potrebbero spendere per regalare quel giocatore in grado di dettare i tempi in mezzo al campo che Allegri tanto vorrebbe. Inoltre, l'eventuale entrata di Brozovic in estate andrebbe a tamponare quella che sembrerebbe essere l'uscita imminente di Weston McKennie, una cessione questa confermata dallo stesso Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di oggi pre Juventus vs Monza. Per non parlare di Leandro Paredes, che il club non sembra intenzionato a riscattare dal PSG a fine anno.

Juventus, per la fascia destra piacerebbe Henrichs del Lipsia

La Juventus intanto osserverebbe anche diversi calciatori per il ruolo di terzino. Stando alle ultime indiscrezioni, un nome nuovo sull'agenda degli uomini mercato dei bianconeri sarebbe quello di Benjamin Henrichs, fluidificante destro in forza al Lipsia. Il classe '97, valutato dalla compagine tedesca circa 15 milioni di euro, potrebbe rappresentare il futuro nonché l'erede di Juan Cuadrado.

L'operazione sarà eventualmente condotta solo in estate: nel presentare Juventus vs Monza di domani Allegri ha infatti sottolineato che McKennie non verrà sostituito in questa sessione di mercato. Henrichs sarebbe anche nel mirino della Roma.

Si starebbe invece raffreddando per la corsia di destra il nome di Rick Karsdorp, terzino olandese finito fuori dal progetto tecnico della Roma dopo una discussione avuta con José Mourinho. Su di lui, resterebbe solo l'interessamento del Monza, che però, vorrebbe una partecipazione piuttosto corposa da parte della stessa Roma per il pagamento del suo stipendio.