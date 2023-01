Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri. Del tecnico toscano ha parlato anche Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese intervistato in mattinata da Tuttosport.

Juventus, Jacobelli sul futuro di Allegri: "Ha risollevato la squadra dunque resta fino a giugno"

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus ai microfoni di TMW Radio, analizzando quello che potrebbe essere il prossimo futuro di Massimiliano Allegri.

Ecco dunque quanto detto in proposito da Jacobelli: "La situazione non cambierà fino a giugno, perché Allegri ha risollevato la situazione prima della pausa. Credo che sia il primo a sapere quanto la sua posizione sarà valutata a seconda dei risultati che otterrà. Allegri disse mesi fa che la Juve ha il dovere di vincere lo Scudetto, lo disse prima della serie di infortuni che l'hanno falcidiata. E anche questo si sta ripetendo. Il nuovo Cda, oltre a fronteggiare l'emergenza giudiziaria deve affrontare l'emergenza sanitaria". Jacobelli ha poi spostato il focus del suo intervento parlando del mercato che la Juventus potrebbe attuare e sottolineando come la formazione bianconera non dovrebbe effettuare troppi movimenti in entrata a causa dei 230 milioni di euro di passivo che pendono sulla società.

Jacobelli ha poi commentato il possibile arrivo di Mac Allister alla Juventus, affermando come i bianconeri dovrebbero invece puntare sui propri giovani come Miretti e Fagioli, calciatori freschi e dalle richieste economiche abbordabili per il momento complicato della Juve. Jacobelli ha poi concluso il suo intervento parlando della Serie A ed elogiando la gestionale virtuosa che squadre come il Sassuolo e l'Atalanta hanno attuato e bocciando quei club pronti ad allargare il proprio monte ingaggi a dismisura pur di divenire più competitivi.

Braida su Allegri: "Il suo pragmatismo in momenti come questi è prezioso, è un tecnico che vive per il risultato"

Di Massimiliano Allegri e della Juventus ha parlato anche Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese che affronterà proprio i bianconeri mercoledì 4 gennaio, alla riapertura del campionato italiano. Il dirigente, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport, ha dunque detto di Allegri: "Il suo pragmatismo in questo momento è prezioso, si tratta di un tecnico che vive per il risultato.

Sono affascinato da chi parla del calcio come poesia e pone l’accento sull’importanza della strada da percorrere, ma la realtà è che questo è un mondo in cui ci si ricorda soltanto di chi vince, in cui il risultato determina ogni giudizio".