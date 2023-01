Le ultime indiscrezioni di mercato della Juventus vorrebbero i bianconeri pronti a lanciare l'assalto nella prossima estate a due neo campioni del mondo argentini: il difensore Nicolas Tagliafico e io centrocampista Rodrigo De Paul.

In uscita intanto circolano indiscrezioni su Dusan Vlahovic, attaccante serbo che i bianconeri valuterebbero non meno di 90 milioni di euro: eventuali offerte per lui potrebbero essere valutate nella prossima estate.

La Juventus guarda all'Argentina campione del mondo: piacerebbero i profili di Rodrigo De Paul e Nicolas Tagliafico

La Juventus nella prossima campagna acquisti estiva, potrebbe provare a ingaggiare due dei calciatori che hanno partecipato alla vincente spedizione dell'Argentina negli ultimi mondiali in Qatar: Nicolas Tagliafico e Rodrigo De Paul.

Il difensore laterale attualmente nel Lione rappresenterebbe per la Juventus un possibile erede di Alex Sandro, terzino brasiliano che a fine stagione dovrebbe lasciare Torino, non rinnovando il proprio contratto con i bianconeri. Le alternative sarebbero invece Rick Karsdorp, giocatore olandese della Roma che sembrerebbe essere in rotta con i giallorossi o Alejandro Grimaldo, fluidificante spagnolo del Benfica che potrebbe liberarsi dal club lusitano nell'estate del 2023 s parametro zero.

Per quanto concerne invece il profilo di Rodrigo De Paul, la Juventus seguirebbe con attenzione il profilo del centrocampista ex Udinese, che potrebbe anche gradire un ritorno nel campionato italiano. Uno scoglio che potrebbe rallentare la eventuale trattativa fra Juventus ed Atletico Madrid, sarebbe rappresentato dalla formula: la società bianconera prenderebbe De Paul in prestito con diritto di riscatto, mentre i "Colchoneros" avrebbero la volontà di cedere definitivamente l'argentino, magari per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Vlahovic non dovrebbe lasciare i bianconeri per meno di 90 milioni di euro

Oltre al mercato in entrata, in casa Juventus si penserebbe anche a quello in uscita. Stando alle varie indiscrezioni che circolano da settimane, Dusan Vlahovic sarebbe uno dei profili maggiormente seguiti da alcuni top club europei come il Bayern Monaco e il PSG, ma anche alcune società della Premier League inglese.

La Juve in estate potrebbe valutare delle eventuali offerte per Vlahovic a partire dai 90 milioni di euro.