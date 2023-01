Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare tra gennaio e giugno è sicuramente quello difensivo. Basti pensare che ben tre giocatori sono in scadenza di contratto (Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar e Stefan De Vrij) mentre Francesco Acerbi è in prestito dalla Lazio e dovrebbe essere riscattato per 4 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per l'età non più giovanissima. Proprio per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di innesti di livello e un nome finito in cima alla lista di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Merih Demiral, che non è ritenuto intoccabile dall'Atalanta tanto che già la scorsa estate sembrava in dubbio il suo riscatto dalla Juventus.

Juve che, dal suo canto, insiste per cercare di mettere le mani su Sergej Milinkovic-Savic. Il contratto in scadenza a giugno 2024 obbliga la Lazio ad ascoltare eventuali proposte, assecondando anche la volontà del centrocampista serbo, che resterebbe volentieri in Italia.

Il tentativo dell'Inter per Demiral

L'Inter è alla ricerca di almeno un rinforzo importante per il reparto difensivo viste le tante incertezze legate ai calciatori in scadenza, di cui vi abbiamo accennato sopra. Uno dei nomi nel mirino sarebbe quello di Merih Demiral, che piace molto essendo già abituato a giocare in una difesa e, tra l'altro, schierabile sia al centro che da braccetto di destra, cosa non di poco conto con De Vrij e Skriniar in scadenza di contratto.

L'Atalanta non ha chiuso le porte ad una trattativa e già l'estate scorsa non era sicura di riscattare il centrale turco per 20 milioni di euro dalla Juventus, anche se alla fine ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. C'è stato qualche sondaggio, soprattutto dalla Premier League, ma non sono arrivate proposte ufficiali.

Offerta che, invece, nei prossimi mesi potrebbe arrivare proprio dall'Inter. La Dea valuta il giocatore 20 milioni non volendo realizzare una minsuvalenza, ma i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino del giovane talento Giovanni Fabian, che tanto bene sta facendo alla Reggina in prestito e valutato 10 milioni di euro.

Con un conguaglio da 10 milioni, dunque, potrebbe arrivare la fumata bianca.

L'offerta della Juventus per Milinkovic-Savic

La Juventus continua a seguire con interesse Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio sembra pronta ad abbassare le proprie pretese per non rischiare di perderlo a zero. Il centrocampista serbo, infatti, è in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sembrano in una fase di stallo. I bianconeri si sono inseriti e la fumata bianca potrebbe arrivare la prossima estate forti di un accordo con l'entourage del giocatore sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro. Il club di Lotito lo valuta sui 40 milioni di euro, cifra alla portata del club bianconero qualora dovesse arrivare la cessione di Dusan Vlahovic, non più incedibile.