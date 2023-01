Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere in questa sessione invernale di mercato Weston McKennie, centrocampista americano che piacerebbe a diversi club inglesi tra cui il Leeds United. Se il mediano statunitense dovesse effettivamente partire entro fine gennaio, allora la Juve potrebbe avere le risorse economiche per provare a "lanciare l'assalto" a uno tra Ivan Fresneda del Real Valladolid e Joakim Maehle dell'Atalanta.

Juventus, ipotesi cessione a gennaio per McKennie

Su Weston McKennie, centrocampista americano che la dirigenza bianconera valuterebbe circa 25 milioni di euro, ci sarebbe l'attenzione di diversi club della Premier League, in particolare l'Aston Villa di Unai Emery, l'Arsenal di Mikel Arteta e soprattutto il Leeds United di Jesse Marsch.

Quest'ultimo, americano come McKennie, peraltro ha già attualmente in rosa due elementi nati negli Stati Uniti, come Aaronson ed Adams.

Se la Juve riuscisse a cedere McKennie negli ultimi giorni del mercato invernale avrebbe poi le risorse per provare a "lanciare l'assalto" a Ivan Fresneda, laterale destro spagnolo attualmente in forza al Real Valladolid. Sul classe 2004 ci sono anche gli occhi di diversi top club europei come Arsenal e Borussia Dortmund. In alternativa i bianconeri potrebbero puntare Joakim Maehle, laterale dell'Atalanta valutato dai nerazzurri bergamaschi circa 14 milioni di euro.

Sullo sfondo, per il ruolo di terzino destro, resterebbe sempre valido pure il profilo di Rick Karsdorp, fluidificante della Roma ormai ai margini del progetto tecnico di José Mourinho.

Calciomercato Juve: indiscrezioni sulle cessioni estive

La Juventus inoltre potrebbe dover cedere altri elementi della propria rosa al termine della stagione, specie in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Uno dei più corteggiati sul mercato è Dusan Vlahovic, attaccante serbo che piacerebbe a Barcellona, Chelsea ed Arsenal.

Inoltre ci sono diversi elementi in scadenza di contratto, come l'argentino Angel Di Maria, che a luglio potrebbe tornare in patria per concludere la propria carriera con il Rosario Central e il francese Adrien Rabiot, che avrebbe ammiratori in Premier League.

Infine, anche Leandro Paredes, attualmente alla Juventus in prestito dal PSG, non dovrebbe essere riscattato dalla compagine bianconera a fine stagione, che risparmierebbe cosi 25 milioni di euro.