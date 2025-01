Nelle scorse ore il giornalista Paolo Rossi ha parlato ai microfoni di Juventibus e facendo riferimento alle ambizioni del club bianconero, ha sottolineato come gli uomini di Thiago Motta dovrebbero puntare alla finale di Champions League. Lo stesso Rossi ha poi detto la propria sulla possibile cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City.

Paolo Rossi: 'Questa squadra deve avere l'ambizione di competere fino alla fine per la Champions'

Il giornalista Paolo Rossi ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus e riferendosi agli obiettivi stagionali che dovrebbe nutrire la Juventus ha detto: "Il tifoso juventino purtroppo è stato esasperato da questa continuità di non vittorie e non sogna più.

Dunque io faccio un ragionamento semplice: ci sono state squadre negli ultimi anni come il Borussia Dortmund che non hanno minimamente partecipato alla lotta per lo scudetto ma sono arrivate in finale di Champions League. Poi sento Morata che va al Milan e dice di avere l'ambizione per competere fino alla fine in Europa. Ecco, la Juventus deve avere quello stesso obiettivo".

Rossi ha continuato dicendo: "Molto dipenderà dai risultati e da questa pareggite, che non potrà continuerà all'infinito. Però ad esempio lo scorso anno il Boca Juniors è arrivato in finale in coppa Libertadores senza vincere una partita dagli ottavi in poi. Ora è chiaro che sto portando il discorso all'estremo, però essere anche troppo logico non ti permette di andare oltre e io questa Champions me la voglio vivere sognando".

Sulla possibile cessione di Cambiaso infine Rossi ha detto: "Andrea è un calciatore determinante, uno con la mentalità europea che sarebbe ideale sia per Motta che per Guardiola. È un giocatore tatticamente evoluto e se immagino la Juventus del futuro non solo lo vedo nella squadra titolare ma anche come una delle colonne che deve comporre questa società.

Lasciamo perdere l'ultimo mese che non è stato facile per lui e se proprio devo venderlo mi impunterei nel chiedere 80 milioni e non 70. Ci vuole che per una volta sia la Juventus a fare il prezzo di un calciatore che cede".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Rossi

Le parole di Paolo Rossi, in particolare quelle su Cambiaso, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Bisogna considerare le perdite economiche subite dalla Juve nei vari anni. È comprensibile che la proprietà Exor cerchi di recuperare, progressivamente, le molte risorse impegnate nella società".