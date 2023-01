Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, la Juventus potrebbe mettere a segno dei colpi di mercato già a gennaio. Si tratterebbe di Dodò della Fiorentina - che sarebbe stato indicato come possibile erede di Juan Cuadrado - e di Franck Kessie. L'ex Milan potrebbe essere offerto dal Barcellona come contropartita tecnica per il cartellino di Adrien Rabiot. A fine stagione, il Real Madrid potrebbe invece puntare su Dusan Vlahovic se dovesse intraprendere un nuovo progetto con alla guida l'attuale tecnico del Liverpool Jurgen Klopp.

Possibile nuovo affare tra Juventus e Fiorentina

La Juventus sarebbe sulle tracce di Dodò della Fiorentina in vista del possibile addio di Juan Cuadrado. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2023 che non dovrebbe essere rinnovato. Il calciatore della squadra presieduta da Rocco Commisso avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma l'imprenditore italo americano potrebbe chiedere ai bianconeri come contropartita tecnica il cartellino di Marley Akè o quello di Illing Junior. I contatti potrebbero intensificarsi già nelle prossime settimane.

Franck Kessie conteso da Juventus e Inter

Il Barcellona sarebbe interessato alle prestazioni tecniche di Adrien Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora raggiunto l'accordo con la Juventus per il rinnovo.

I catalani potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Franck Kessie. L'ex Milan sarebbe stato accostato anche all'Inter (in un possibile scambio con Marcelo Brozovic) nelle ultime settimane ed avrebbe già dato il suo consenso per ritornare in Serie A. La trattativa potrebbe concretizzarsi già a gennaio visto che a fine stagione Rabiot potrebbe svincolarsi a parametro zero.

Il Real Madrid pensa a Dusan Vlahovic

Il Real Madrid potrebbe puntare su Dusan Vlahovic nella prossima estate. Il club presieduto da Florentino Perez potrebbe pensare di cambiare allenatore per intraprendere un nuovo progetto tecnico. Il nome più quotato sarebbe quello di Jurgen Klopp, che non sta vivendo un ottimo momento alla guida del Liverpool.

L'ex Borussia, qualora dovesse accettare di trasferirsi in Spagna, potrebbe chiedere come primo rinforzo il cartellino dell'attaccante serbo, che avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare una possibile offerta visto che non ha giocato una stagione soddisfacente a causa della pubalgia che ne ha condizionato il rendimento sia prima che dopo il Mondiale in Qatar. La cessione dell'ex Fiorentina potrebbe essere importante per finanziare il mercato del futuro della Juventus che avrebbe intenzione di intraprendere un nuovo ciclo con l'insediamento del nuovo Cda.