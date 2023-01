Un nuovo gelo in queste ultime ore si è venuto a creare tra il Milan e Rafael Leao. Il portoghese non ha ancora messo la sua firma sul rinnovo del contratto. Di fronte a questa indecisione, ci sono una serie di variabili da considerare e che starebbero facendo slittare l'incontro decisivo con la dirigenza rossonera. Oggi poteva essere la giornata della svolta, invece non sarebbe stato programmato alcun incontro tra l'agente del giocatore, Ted Dimvula, e la dirigenza rossonera. Un altro mese senza risvolti che porta tutti i tifosi rossoneri, e non solo, a porsi sempre la stessa domanda, ovvero quella se Leao alla fine firmerà oppure no il rinnovo con il Milan.

In bilico per la prossima stagione ci sono anche altri giocatori, che rischiano di vedersi tagliati fuori dalla rosa di Mister Pioli.

Tutti gli ostacoli al mancato rinnovo tra il Milan e Leao

La trattativa tra il Milan e Leao appare più complessa del solito. Gli ostacoli sono tanti, a partire dagli agenti fino al rendimento del portoghese che, in questo ultimo periodo, non è quello del giocatore top che il Milan si aspettava di avere in rosa. A dicembre, però, sembrava esserci stata una svolta definitiva, con il giocatore che aveva pensato di firmare il rinnovo a 6/7 milioni di euro a stagione. Una proposta che non avrebbe considerato il risarcimento allo Sporting Lisbona di quasi 20 milioni di euro.

Il Milan non lo avrebbe pagato, andando a moltiplicare di ben quattro volte lo stipendio dell'attaccante. Alla fine, però, tutto è sfumato a causa di alcuni problemi di contorno a questa operazione. Il primo è stato quello di un braccio di ferro tra gli agenti che gestiscono Leao. Mendes e Dimvula, entrambi posti sullo stesso piano, incontrerebbero svariati problemi.

E poi ci sarebbe anche la clausola da 150 milioni di euro che il Milan vorrebbe aumentare, mentre gli agenti di Leao diminuire, per facilitare un possibile futuro trasferimento del giocatore.

Sirene inglese per Leao: il giocatore è cercato dalle squadre di Premier League

Di fronte a questa complicata e intricata situazione, il Milan non può restare a guardare senza trovare una soluzione definitiva, anche perché dall'Inghilterra c'è chi guarda con attenzione al giocatore portoghese.

Tutte le grandi della Premier League hanno il potenziale economico per acquistarlo e, in tal senso, i prossimi mesi potranno portare interessanti novità.

Il Milan e i tanti giocatori a rischio addio

Oltre a Leao, il Milan dovrà fare tante altre valutazioni sui giocatori da salutare a giugno, a cui non sarà concesso un rinnovo del contratto. Questo alla luce della delicata situazione in casa rossonera, che vede una rosa molto ampia, composta da ben 30 giocatori. Per via di questo numero così alto, alcuni sono stati impiegati con il contagocce in campo (come Adli: una sola partita da titolare in cinque mesi). Senza dimenticare, però, la grande massa di infortuni di alcuni giocatori che ha costretto Pioli a fare affidamento sempre e solo sugli stessi. Ed ecco che, anche il rientro di Ante Rebic in Supercoppa, non è stato certamente un segnale positivo, dato che il suo rendimento è ancora lontano da quello di un attaccante che gioca nel Milan.