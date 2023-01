Dopo la grande vittoria in Supercoppa nel derby contro il Milan, l'Inter di Simone Inzaghi vuole dar seguito al momento positivo anche in campionato. Lunedi 23 gennaio alle ore 20:45, a San Siro arriva l'empoli di Cristiano Zanetti che sta vivendo un ottimo momento di forma ed arriva da due risultati importanti contro la Lazio e Sampdoria.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: possibile chance per Dumfries e Gosens

Per quanto riguarda l'eventuale formazione iniziale, il tecnico nerazzurro potrebbe effettuare delle modifiche rispetto all'undici sceso in campo in Supercoppa.

Una delle novità potrebbe esser il rientro dal primo minuto di Dumfries che dovrebbe ritornare titolare a discapito di Matteo Darmian che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione. L'olandese vuole riscattarsi dopo l'autogol contro il Monza ed essere determinante nella prossima sfida di campionato. Sull'altra fascia ballottaggio tra Dimarco e Gosens.

In attacco, pochi dubbi per Simone Inzaghi pronto a confermare la coppia gol formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, entrambi in rete contro il Milan. Possibile convocazione per Lukaku che dovrebbe partire dalla panchina assieme al Tucu Correa. A centrocampo, possibile chance per Asllani che potrebbe far rifiatare Calhanoglu. L'ex Empoli potrebbe così completare la mediana assieme a Barella e Mkhitaryan.

Infine, in difesa spazio a Skriniar, Bastoni e De Vrij in vantaggio nel ballottaggio con Acerbi. In porta, confermatissimo Onana.

Empoli, Zanetti si affida a Caputo e Baldanzi

L'Empoli di Cristiano Zanetti arriva al match di San Siro dopo una vittoria fondamentale contro la Sampdoria che ha permesso alla squadra toscana di allungare sulla zona salvezza e di poter giocarsi questa super sfida contro i nerazzurri senza patemi ed affanni di classifica.

Il tecnico Cristiano Zanetti è pronto a confermare il suo ormai canonico 4-3-1-2 con il tandem offensivo formato da Ciccio Caputo e dall'ex Satriano. Sulla trequarti probabile conferma per Baldanzi, talento classe 2003 che ha già siglato tre reti in campionato e sarebbe un obiettivo di mercato proprio dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato.

A centrocampo, spazio a Bandinelli, Akpa-Akpro e Haas che resta in vantaggio su Fazzini. Infine, la retroguardia dovrebbe esser composta da Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi, anch'egli sui radar della dirigenza nerazzurra. In porta, confermatissimo Guglielmo Vicario.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Empoli: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Haas, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano