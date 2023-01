Secondo alcune indiscrezioni, se la Juventus non dovesse raggiungere determinati obiettivi in questa stagione, in estate potrebbe esonerare Massimiliano Allegri e prendere al suo posto Zinedine Zidane. Il tecnico francese eventualmente gradirebbe in attacco Karim Benzema.

Juventus, se Zidane divenisse il nuovo tecnico dei bianconeri vorrebbe come primo acquisto Karim Benzema

Nelle scorse settimane i media sportivi hanno parlato di un possibile esonero a fine stagione di Massimiliano Allegri dalla Juventus (nonostante un contratto che lega il tecnico toscano fino al 2025 ai bianconeri) qualora la squadra non dovesse centrare l'obiettivo minimo prefissato della società, la qualificazione in Champions League.

Un nome che circola per la possibile sostituzione è quello di Zinedine Zidane, tecnico ex Real Madrid che attualmente si trova senza una panchina. Secondo le indiscrezioni del quotidiano "El Nacional", il francese approderebbe a Torino con la volontà di portare con sé un calciatore che in passato ha allenato al Real Madrid, Karim Benzema. L'attaccante transalpino andrà in scadenza di contratto con i "Blancos" nella prossima estate e qualora le parti non trovasse l'accordo per il rinnovo, potrebbe svincolarsi come parametro zero.

Secondo altre indiscrezioni in alternativa in attacco i bianconeri potrebbero puntare su profili più giovani, ad esempio Nico Williams, ala offensiva dell'Athetic Bilbao che verrebbe valutato dalla compagine spagnola circa 40 milioni di euro o Mykhailo Mudryk, astro nascente del calcio ucraino attualmente in forza allo Shakhtar di Donetsk e seguito in particolar modo dall'Arsenal di Mikel Arteta.

Resterebbe calda pure la pista che porterebbe la Juve a Nicolò Zaniolo: l'esterno della Roma andrà in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2024 e le parti per ora non stanno trovando un accordo per proseguire insieme. La Juve, dunque, vorrebbe inserirsi nelle trattative nella prossima estate per portare alla Continassa il classe '99.

Juventus, i bianconeri avrebbero deciso di confermare Milik

La Juventus, oltre alle possibili entrate per la prossima estate, vorrebbe confermare quegli elementi che stanno convincendo in questa stagione.

L'attaccante polacco Arkadiusz MIlik, dopo le 5 reti segnate in 13 partite disputate, sarebbe uno di quei nomi sui quali la dirigenza della Juve gradirebbe contare, quindi avrebbe deciso di riscattare il polacco dal Marsiglia per la cifra pattuita la scorsa estate con i francesi di 7 milioni di euro.