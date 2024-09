Continua a tenere banco in casa Juventus il 'caso' legato a Douglas Luiz. Pagato la scorsa estate 28 milioni di euro più Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, è arrivato a Torino in pompa magna con l'etichetta top player appesa al collo. Eppure in 6 partite complessive ha raccolto appena una manciata di presenze, giocando da titolare solo nello 0-0 di Empoli. Qualcosa di certo non sta andando come da previsioni: "Chi gioca nel suo ruolo lo sta facendo molto bene", ha dichiarato al riguardo Thiago Motta nella conferenza stampa pre Genoa vs Juventus.

A centrocampo è Locatelli il fulcro, Koopmeiners e McKennie irrinunciabili in questa fase

L'esclusione continua di Luiz dall'undici di partenza - già ufficializzata dallo stesso Thiago Motta sempre nella conferenza di presentazione del match contro il Grifone - si può spiegare in diversi modi. Il primo è di certo di natura fisica: il brasiliano è arrivato a fine luglio, non ha potuto fare la preparazione coi compagni e potrebbe essere in ritardo, ma per uno capace l'anno scorso di andare in doppia cifra di gol e assist (da mediano e in Premier League) c'è qualcosa di molto più rilevante sotto.

Al Bologna Thiago Motta amava molto i centrocampisti si tecnici ma dinamici e capaci di interdire: è l'identikit di Manuel Locatelli che, sgravato dai compiti di costruzione che nel recente passato gli erano stati incautamente assegnati, è tornato ad essere il centrocampista che si era visto col Sassuolo.

I 22 palloni recuperati nelle prime 5 partite, più l'infinita girandola di azioni avviata dai suoi piedi (con passaggi corti, brevi a precisi ai compagni incaricati di rendere la manovra offensiva ficcante e imprevedibile) sono lì a testimoniarlo.

Se ad una discreta capacità tecnica e alle doti di corridore si affiancano una buona capacità di inserimento nell'area avversaria, ben si comprende come sia stato Weston McKennie a prendersi la scena nelle ultime partite (e lo farà anche oggi a Genova).

È in questo contesto che si innesta il ruolo di Douglas Luiz. Certamente più tecnico e raffinato dei compagni di reparto, non ha però quelle doti dinamiche e di copertura che Motta vuole da un mediano o trequartista che sia.

Il suo ruolo chi lo ricopre oggi? Sarebbe troppo semplice rispondere Koopmeiners. L'olandese è noto per essere un tuttocampista, corre, difende, attacca e serve assist.

È un giocatore totale e Motta non ci rinuncia mai per questo, anche se al momento stenta a decollare.

La risposta più audace alla domanda potrebbe allora portare ad Andrea Cambiaso che, ad eccezione di oggi (Motta gli regalerà un turno di riposo), è sempre stato schierato titolare.

È Cambiaso il vero ago della bilancia

Si, perché l'ex Genoa è praticamente ovunque nel campo. Raramente lo si vede nel suo ruolo di esterno e più di una volta lo si è visto agire da centrocampista, tagliare il campo e andare al tiro (come nel gol realizzato contro il Como) o servire assist (vedasi la serpentina al termine della quale contro il Napoli ha servito a Koopmeiners (forse il miglior pallone di tutta la gara, col tiro dell'olandese terminato però sul fondo).

Cambiaso va dunque a presidiare il centro del campo con continuità, supporta la manovra offensiva e rincula all'indietro quando serve. Gli stessi Nico Gonzalez ed Yildiz scendono spesso sulla linea dei centrocampisti per coprire, ecco che nella Juventus tutti devono attaccare (i tifosi sperano lo facciano un po' meglio del recente passato, dati i tre 0 a 0 di fila) e tutti devono difendere. Il paradosso, dunque, è che Douglas Luiz oggi non gioca perché è troppo offensivo e poco aerobico e propenso a difendere.

Questo non vuol dire che prima o poi non arrivi il suo momento. Magari calato in una cerniera di centrocampo con Thuram e Locatelli a 'protezione'. Soprattutto nelle gare in cui Koopmeiners dovrà necessariamente tirare il fiato.