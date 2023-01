La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. A proposito di trattative la società bianconera starebbe lavorando all’acquisto di un terzino destro a gennaio ma si valutano anche rinforzi per giugno. Uno su tutti Jakub Kiwior, difensore centrale dello Spezia classe 2000 e nazionale della Polonia. Proprio alcuni osservatori della società bianconera come scrive Romeo Agresti erano presenti allo stadio Picco di La Spezia per visionare il centrale nel match contro l'Atalanta, finito 2 a 2. Il centrale avrebbe potuto marcare meglio sul gol del 1 a 2 dell'Atalanta segnato da Hojlund.

La società bianconera continuerà a valutarlo in altri match ma il giocatore piace. Difficile un suo arrivo a gennaio, la Juventus potrebbe decidere di anticipare il suo acquisto già a gennaio in previsione della stagione 2023-2024. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. A 23 anni rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. In questa stagione fino ad adesso ha disputato tutti i match giocati dallo Spezia, ovvero 16 nel campionato italiano e 2 in Coppa Italia. Come dicevamo è un nazionale della Polonia e ha giocato da titolare la competizione mondiale recentemente disputata in Qatar, con la sua nazionale che è arrivata agli ottavi di finale.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Kiwior

'Osservatori Juve al Picco per Spezia-Atalanta, seguito Kiwior'. Il tweet di Romeo Agresti conferma l'interesse della Juventus nei confronti del centrale dello Spezia, che avrebbe potuto marcare meglio sul 1 a 2 dell'Atalanta segnato da Hojlund. La crescita del nazionale della Polonia è stata importante nelle ultime due stagioni, nel recente calciomercato estivo lo Spezia ha deciso di non accettare un'offerta importante del West Ham per il centrale, che piace molto alla Juventus anche perché di piede sinistro.

Insieme a Bremer e a Danilo formerebbe la difesa della Juventus per la stagione 2023-2024, con Gatti prima alternativa al brasiliano. Da valutare poi se arriverà un altro centrale a giugno anche perché Rugani potrebbe lasciare Torino e Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la rosa bianconera già a gennaio. Si parla del possibile arrivo di un terzino destro come alternativa a Cuadrado. Piace Fresneda del Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda giugno potrebbe arrivare un sostituto di Alex Sandro. Piacerebbe Alejandro Grimaldo, il terzino spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.