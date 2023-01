L'Inter programma il mercato di questa sessione invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool starebbe seriamente pensando di ingaggiare Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. Il Monza, inoltre, starebbe pensando di concretizzare il colpo a parametro zero targato Danilo D'Ambrosio. Il club meneghino dovrebbe poi decidere il futuro di Robin Gosens, in netto miglioramento, ma lontano dalle prestazioni che lo hanno contraddistinto quando giocava nell'Atalanta. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il Bayer Leverkusen.

Il Liverpool pronto a puntellare la difesa

La squadra allenata da Jurgen Klopp sarebbe seriamente interessata a Milan Skriniar. I Reds vorrebbero portare lo slovacco in Premier League già a gennaio e sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Cifra che permetterebbe all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza. L'ex Sampdoria ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe ricevuto un'offerta dai dirigenti meneghini di circa 6 milioni di euro più bonus per prolungare la permanenza alla Pinetina. Il classe 1995 interesserebbe anche al Paris Saint Germain.

Ancora contatti per la possibile cessione di Robin Gosens

Il Bayer Leverkusen non avrebbe mollato la presa su Robin Gosens.

Il terzino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe molto sponsorizzato da Xabi Alonso. Il tecnico del club tedesco potrebbe proporre uno scambio con Daley Sinkgraven, nelle prossime settimane, che non si è mai adattato nei meccanismi tattici dell'ex Real Madrid. Difficilmente, l'Inter potrà prendere in considerazione la proposta perché vorrebbe monetizzare totalmente in caso di cessione del cartellino.

Nella scorsa estate ci sarebbero stati già dei sondaggi ma il Leverkusen avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto mentre i dirigenti milanesi avrebbero preferito un obbligo di riscatto.

Il Monza di Silvio Berlusconi sarebbe disposto a puntellare la difesa con le prestazioni di Danilo D'Ambrosio. Il calciatore non è più un titolare nel 3-5-2 dell'Inter ed ha il contratto in scadenza nel 2023.

La società brianzola vorrebbe intensificare bloccarlo già a gennaio per poi ingaggiarlo definitivamente a parametro zero a fine stagione. L'Inter, però, potrebbe pensare nella seconda parte di stagione di proporgli anche un rinnovo annuale visto che l'ex Torino è considerato fondamentale per lo spogliatoio e per i meccanismi tattici. D'Ambrosio sarebbe stato sondato in precedenza da squadre come Milan e Napoli visto che ha avuto la possibilità di lavorare sia con Stefano Pioli che con Luciano Spalletti.