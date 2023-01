Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla testata spagnola Fichajes.net Dusan Vlahovic non sarebbe felice di questa sua prima parte di stagione ala Juventus, nella quale è stato condizionato non solo dal problema di pubalgia, ma anche da una posizione in campo e da un'idea di gioco attuata da mister Massimiliano Allegri che non lo avrebbero valorizzato pienamente.

Il giocatore però sta ora gradualmente recuperando dalla pubalgia, come sottolineato da Allegri in conferenza stampa prima di Cremonese-Juventus. Intanto secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe l'Arsenal pronto a presentare un'offerta alla società bianconera per averlo.

Gli inglesi stanno lavorando al sostituto di Gabriel Jesus, infortunatosi al mondiale, e potrebbero valutare l'acquisto del serbo. Pare comunque molto difficile che la Juventus lo lasci partire ora, a meno di un'offerta da almeno 100 milioni di euro.

Vlahovic piacerebbe all’Arsenal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dalla Spagna, l'Arsenal sarebbe interessato a Dusan Vlahovic. La società inglese starebbe valutando l'acquisto di una punta e piacerebbe proprio il giocatore della Juve, valutato circa 100 milioni di euro dalla società bianconera. Comunque pare obiettivamente difficile che il centravanti - acquistato dalla Fiorentina esattamente un anno fa - possa lasciare Torino già a gennaio.

Un'eventuale partenza potrebbe invece concretizzarsi a luglio, soprattutto se il giocatore non dovesse incidere particolarmente nella seconda metà della stagione.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus nelle prossime sessioni di mercato potrebbe lasciar partire Weston McKennie, altro giocatore che sarebbe seguito da diverse società inglesi.

Fra queste ci sarebbe anche l'Aston Villa, che potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

Per quanto riguarda invece giugno potrebbero lasciare Torino tre giocatori a parametro zero: Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, che non dovrebbero prolungare il loro contratto con la società bianconera.

In entrata piacerebbe Ivan Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro dal Real Valladolid. I bianconeri valutano poi anche degli eventuali rinforzi a parametro zero in previsione della stagione 2023-2024. Per la difesa piace Alejandro Grimaldo del Benfica per la corsia sinistra difensiva, mentre a centrocampo potrebbe arrivare Youri Tielemans, giocatore del Leicester.