La Juventus ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva contro l'Udinese. I bianconeri si sono imposti sui friulani per 1-0 con gol decisivo di Danilo. Adesso i bianconeri sono attesi dal big-match con il Napoli di venerdì 13 gennaio.

La squadra torinese ha ritrovato giocatori importanti come Angel Di Maria e Federico Chiesa. Quest'ultimo è stato decisivo contro l'Udinese, fornendo l'assist per la rete di Danilo. El Fideo, invece, ha giocato una settantina di minuti ad un buon livello.

L'argentino ha poi chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio ma, come ha spiegato Massimiliano Allegri a Sky Sport, non è nulla di preoccupante: "Solo crampi".

Allegri soddisfatto della prestazione di Di Maria

Massimiliano Allegri, nel match contro l'Udinese, ha deciso di puntare su Angel Di Maria affidandogli una maglia da titolare al fianco di Moise Kean. El Fideo si è reso protagonista di una buona prova, come ha affermato anche il tecnico della Juventus: "Praticamente si è allenato poco e niente, ma ha comunque fatto una buona partita mettendo in mezzo delle giocate straordinarie".

Di Maria avrà una settimana intera per rimettersi in sesto. Infatti la Juventus tornerà in campo il 13 gennaio quando sarà di scena allo stadio Maradona dove sfiderà il Napoli. La sensazione è che Allegri contro i partenopei possa confermare il campione argentino tra i titolari.

Al suo fianco potrebbe esserci di nuovo Kean, oppure potrebbe essere il turno di Milik.

'I ragazzi hanno cambiato atteggiamento'

La Juventus, negli ultimi mesi, è riuscita a mettere insieme un filotto di vittorie. Sembra che dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions League la squadra si sia ricompattata.

La compagine torinese è così riuscita ad infilare otto successi consecutivi in Serie A.

La squadra sembra cercare il successo con maggior convinzione rispetto al passato, come dimostrano anche le prestazioni contro Cremonese e Udinese, con la Vecchia Signora che è riuscita a sbloccare il risultato nei minuti finali.

Del cambio di rotta della Juventus ha parlato anche Allegri a Sky Sport: "I ragazzi hanno cambiato atteggiamento, nel senso che nella fase difensiva tutti lavorano".

L'allenatore toscano ha aggiunto che i suoi calciatori adesso hanno anche la pazienza di saper aspettare il momento giusto per colpire l'avversario di turno.

Infine Allegri ha sottolineato come possano essere determinanti i giocatori che entrano dalla panchina a gara in corso: "Per arrivare in fondo c'è bisogno di tutti. I primi due che entrano fanno un tempo, quindi è come se giocassero dall'inizio".