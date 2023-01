Romelu Lukaku floppa di nuovo e in Monza-Inter è il peggiore in campo tra i nerazzurri: i tifosi iniziano a mostrarsi increduli per l'ennesima brutta prestazione di Big Rom che fatica ancora molto a riemergere dopo il tremendo fiasco durante i Mondiali, con una serie di occasioni da gol sciupate costate carissimo al Belgio, poi eliminato dalla competizione.

Il valore del calciatore è sicuramente indiscutibile, quasi certamente si tratta di un problema di condizione per un attaccante dalla stazza poderosa che in questa stagione ha giocato pochissimo (appena 6 presenze in Serie A quest'anno condite da un gol contro il Lecce e un assist), ma ora la situazione rischia di diventare difficile da gestire.

Anche contro il Monza, Lukaku è infatti sembrato un pesce fuor d’acqua, decisamente lontano dal giocatore in grado di tenere in scacco da solo le difese avversarie ammirato quando sulla panchina dell'Inter sedeva Antonio Conte.

I tifosi e la minestra riscaldata

Il tempo intanto continua a scorrere e Lukaku ne ha sempre meno a sua disposizione per mostrare di poter essere utile alla causa nerazzurra. Molti che ad inizio stagione erano felici di riaverlo nella società accogliendolo come salvatore della patria si stanno scontrando con la 'famosa' teoria della minestra riscaldata. Se si è stati bene in certe condizioni in passato insomma, non è detto che al ripresentarsi di quelle stesse condizioni e ambienti in futuro il risultato possa essere lo stesso.

Simone Inzaghi si è impegnato parecchio per riaverlo in squadra, convincendo il Presidente Zhang a chiudere l'operazione ma di questo passo sarà certamente difficile convincerlo ad intavolare una trattativa col Chelsea per chiedere un rinnovo del prestito a fine anno. Ecco che stando a quanto riportato da calciomercato.com il presidente stesso starebbe iniziando a considerare l'ipotesi di un divorzio.

A preoccupare in questa fase infatti è anche la tenuta mentale del centravanti che non sembra più quella dei tempi migliori: troppi errori tecnici, di scelta ed esecuzione, per un calciatore del suo livello.

Zhang e le sue aspettative

Romelu Lukaku ha in testa Milano e l'Inter, su questo non ci sono dubbi, ma i nerazzurri sono pronti anche a cambiar strada, in primis Zhang, che si aspetta risposte concrete dal centravanti.

Fin qui è stato tutto o quasi da dimenticare, adesso serve una mossa, una scossa, qualcosa che lo rimetta in sesto e conduca il ragazzo sulla giusta strada perchè quella intrapresa dall'inizio della stagione fino adesso non ha portato dei risultati ma solo dubbi, delusioni e problematiche. Non è in definitiva escluso che a fine stagione Big Rom e l'Inter si possano separare così come non è da escludere un recupero di forma e una miglioria delle prestazioni. Solo il tempo darà le risposte.