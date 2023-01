La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà soprattutto valutare un rinforzo per la fascia destra difensiva considerando che manca un'alternativa a Cuadrado nel 3-5-2. Allegri di recente ci ha adattato McKennie che però è una mezzala d'inserimento e fra l'altro potrebbe lasciare Torino in caso di offerta importante. Piace Karsdorp della Roma ma solo a prezzo vantaggioso, a proposito di società romana di recente Enrico Camelio a Tv Play ha svelato un presunto retroscena di mercato riguardante un altro giocatore della Roma, Niccolò Zaniolo, che nel recente Calciomercato estivo a sua detta sarebbe stato vicino al trasferimento alla Juventus.

Il giornalista sportivo ha dichiarato che due società avrebbero voluto Zaniolo, quella bianconera e il Milan ma la Roma avrebbe valutato il giocatore circa 50 milioni di euro. Attualmente la valutazione di mercato del giocatore è diminuita anche in considerazione del fatto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Secondo il noto giornalista sportivo la Juventus sarebbe ancora interessata al centrocampista ma solo se dovesse arrivare a parametro zero, di conseguenza non sarebbe immediato eventualmente l'arrivo del giocatore nella società bianconera avendo un contratto con la Roma fino a giugno 2024.

Il giocatore Zaniolo sarebbe stato vicino alla Juve nel recente calciomercato estivo

'C’è stato qualcosa su Zaniolo, in estate, quando è stato cercato da Milan e Juventus. I bianconeri sono stati vicinissimi, ma la Roma ha chiesto 50 milioni'. Queste le dichiarazioni di Enrico Camelio a Tv Play di calciomercato.it, in diretta su Twitch.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juve è ancora interessata, ma solo nel caso in cui possa prenderlo come svincolato. Pinto non può continuare a chiedere 50 milioni di euro'. Di certo la stagione fin qui disputata dal centrocampista è stata deludente, anche in considerazione del fatto che in 16 match disputati fra campionato italiano ed Europa League ha segnato solo due gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Anche contro il Milan il giocatore non è riuscito ad incidere come ci aspettava e la Roma potrebbe valutare la sua cessione a giugno, soprattutto se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà tener conto di un rinforzo sulla fascia destra difensivo anche perché Cuadrado ha avuto non poche problematiche dal punto di vista fisico nelle ultime settimane. Piace Fresneda del Valladolid, per giugno invece come possibile sostituto di Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.