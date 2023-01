La stagione calcistica 2022-2023 sta regalando diverse polemiche dal punto di vista arbitrale, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del Var. I casi più eclatanti negli ultimi mesi sono stati Milan-Spezia, con l'arbitro che aveva fischiato prima dello sviluppo di un'azione che sarebbe terminata con un gol (match finito in pareggio e dove i milanesi avrebbero potuto ottenere i tre punti). Un caso simile è successo in Monza-Inter di sabato, con l'arbitro Sacchi che anche in questo caso ha fischiato in anticipo nell'azione che poi sarebbe finita in gol e avrebbe portato l'Inter sul 3-1 a pochi minuti dalla fine (il match è poi terminato 2-2).

Nei mesi scorsi delle polemiche hanno riguardato Juventus-Salernitana per l'annullamento del gol del possibile sorpasso juventino di Milik, che come si è visto poi dalle immagini televisive era in posizione regolare (la gara era più finita in parità).

A parlare dell'argomento dell'utilizzo non idoneo del Var è stato Fabrizio Biasin, il quale in un post su Twitter ha definito questi tre errori molto gravi se consideriamo che si dispone di una tecnologia importante come il Var.

Tanti i commenti al post su Twitter del giornalista, alcuni dei quali a difesa dell'arbitri. In molti hanno dichiarato che l'arbitro è umano e come tale può sbagliare.

Il giornalista Biasin ha definito gravi gli errori arbitrali in Milan-Spezia, Juventus-Salernitana e Monza-Inter

"I casi Monza-Inter, Juve-Salernitana e Milan-Spezia in epoca Var sono gravissimi ed è normale che gli interessati si lamentino. Qui non si tratta di ipotizzare sciocchi complotti ma di difendere il proprio lavoro.

È un ragionamento banale ma, evidentemente, non per tutti", è questo il post su Twitter di Fabrizio Biasin in riferimento all'errore di Sacchi in Monza-Inter, arrivato a mesi da quelli gravi in Milan-Spezia e Juventus-Salernitana.

Questa situazione, secondo il giornalista sportivo, non dovrebbe verificarsi, se consideriamo che al giorno d'oggi un arbitro ha a disposizione una tecnologia importante come il Var.

I commenti dei follower al post su Twitter del giornalista Biasin

Tra i follower del giornalista sportivo Biasin, un utente ha commentato: 'Le scuse degli arbitri solo alle milanesi'.

Un altro invece ha lanciato una frecciatina a Simone Inzaghi aggiungendo: 'Sì, d'accordo, ma colui che ha protestato giustamente per l'errore arbitrale è lo stesso che affermava che il giorno in cui non si parlerà più di arbitri sarà un giorno migliore'.