La Juventus aveva grandi speranze di sfruttare la pausa per le nazionali per recuperare Nico Gonzalez, ma le notizie non sono positive. L’argentino non sarà disponibile neppure per la sfida cruciale del 23 novembre contro il Milan. Il prolungarsi dell'assenza del giocatore complica i piani di Thiago Motta e del suo staff, visto che è fermo dal 2 ottobre e si appresta a superare quasi due mesi senza scendere in campo.

Nico Gonzalez ancora out

L’infortunio di Nico Gonzalez, arrivato in un momento delicato della stagione, si sta rivelando più problematico del previsto per i bianconeri.

La Juventus, in queste settimane, ha dovuto gestire una serie di sfide impegnative senza il prezioso apporto dell’esterno argentino, che ha già saltato nove partite. Con l’assenza confermata anche per il big match di San Siro contro il Milan, il conteggio delle gare senza Gonzalez salirà a dieci. Resta ora da capire se il numero 11 bianconero sarà disponibile per il successivo impegno contro l’Aston Villa o se il rientro verrà posticipato alla gara contro il Lecce.

Nonostante queste difficoltà, la Juventus può comunque trovare delle note positive. In assenza di Nico Gonzalez, Timothy Weah e Francisco Conceicao hanno saputo farsi valere, dimostrando di poter contribuire efficacemente sulle fasce.

Le loro buone prestazioni hanno attenuato l’impatto dell’infortunio dell’argentino, ma resta comunque il rammarico di non avere a disposizione un giocatore con le caratteristiche uniche di Gonzalez. Infatti, l’ex giocatore del Fiorentina ha le qualità ideali per ricoprire il ruolo di falso nueve, un’opzione tattica che consentirebbe a Thiago Motta di dare un po’ di respiro a Dusan Vlahovic, fondamentale nel reparto offensivo.

La Juventus si gode un po’ di riposo

Intanto, la squadra torinese ha approfittato della pausa internazionale per rifiatare, e lo staff ha concesso alcuni giorni di riposo ai giocatori. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 18 novembre, quando inizierà la preparazione vera e propria per la sfida contro il Milan. Questo match rappresenta un banco di prova importante, e Thiago Motta punta a recuperare almeno Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano, pur non avendo subito lesioni muscolari, ha dovuto fermarsi per precauzione nelle scorse settimane, poiché non era al meglio della forma fisica.

Il recupero di Douglas Luiz sarebbe fondamentale per garantire equilibrio al centrocampo bianconero, offrendo qualità e dinamismo contro un avversario di alto livello come il Milan. Thiago Motta e il suo staff lavoreranno intensamente per cercare di preparare al meglio la squadra, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una partita così importante per le ambizioni della Juventus in campionato. In attesa di sviluppi più concreti sul fronte degli infortunati, i tifosi bianconeri sperano che le assenze non incidano troppo sul rendimento della squadra.