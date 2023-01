Juventus-Udinese di sabato 7 gennaio alle ore 18 è una gara che mette di fronte le squadre che si trovano in terza e ottava posizione della classifica generale.

I padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento di forma certificato dalle 7 vittorie consecutive, 6 delle quali ottenute prima della sosta per la disputa del campionato del mondo. I torinesi, dopo un inizio di stagione assai deludente, sono risaliti fino a portarsi a 7 lunghezze dalla capolista Napoli rientrando quindi nella lotta per la conquista dello scudetto.

Gli ospiti invece hanno disputato una buonissima prima parte di stagione, ma hanno accusato un calo a novembre e sono reduci da un pareggio casalingo, ottenuto contro l’Empoli nella prima gara dopo la lunga sosta.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 17^ giornata della Serie A 2022/2023, saranno condizionate da varie assenze in entrambi gli organici, in modo particolare in quello di Allegri.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-5-1-1 e con Szczesny nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa sarà ancora assente Bonucci e quindi dal primo minuto dovrebbero giocare Danilo, Bremer ed Alex Sandro, con Gatti e Rugani a disposizione in panchina.

In mezzo al campo non ci sarà Pogba che è sulla via del recupero ma non ancora pronto per entrare nella lista dei convocati. Le scelte dovrebbero quindi vedere Mckennie, Locatelli e Rabiot favoriti su Fagioli e Paredes per una maglia da titolare.

Sulle corsie esterne non ci saranno Cuadrado e De Sciglio mentre Chiesa non dovrebbe partire titolare lasciando spazio sulla destra a Soulè con Kostic ad agire sulla fascia opposta.

Nel reparto avanzato Vlahovic è ancora afflitto dalla pubalgia e quindi il riferimento avanzato dovrebbe essere Milik con Miretti, favorito su Kean e il sul possibile rientrante Di Maria, alle sue spalle.

Qui Udinese

L’Udinese dovrebbe presentarsi a Torino con un modulo praticamente speculare a quello dei padroni di casa, vale a dire un 3-5-2 con Silvestri a protezione dei pali della propria porta.

Nel reparto arretrato ci sono pochi dubbi sulla scelta dei titolari che dovrebbero essere Becao, Bijol e Nehuen Perez.

A centrocampo è indisponibile Jajalo e quindi Lovric, Walace e Arslan sembrano in vantaggio su Samardzic e Makengo per trovare spazio dal primo minuto.

Sulle fasce Masina si è ripreso dal brutto infortunio accusato a inizio stagione ma non sembra ancora pronto per essere schierato titolare. La scelta di Sottil dovrebbe quindi privilegiare Pereyra sulla destra e Udogie sulla sinistra.

In attacco ci sono tre giocatori per due maglie, ma le non perfette condizioni fisiche di Deulofeu dovrebbero spingere lo spagnolo in panchina, con Success e Beto favoriti per una maglia da titolare.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulè, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Barbieri, Fagioli, Paredes, Barrenechea, Kean, Chiesa, Iling Junior, Di Maria. Allenatore: Allegri.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Ehizibue, Buta, Ebosele, Ebosse, Samardzic, Makengo, Nestrorovski, Deulofeu, Pafundi. Allenatore: Sottil.