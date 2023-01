La presenza che Manuel Locatelli ha disputato nella partita Cremonese-Juventus del 4 gennaio ha fatto scattare, per la società bianconera, l'obbligo di riscatto del cartellino del centrocampista 25enne: questa clausola è prevista nel contratto firmato con il Sassuolo nell'estate 2021, il quale prevedeva che ciò sarebbe avvenuto alla prima partita disputata dall'atleta nel 2023.

La Juventus, quindi, dovrà versare al Sassuolo 25 milioni di euro dilazionati in tre esercizi. Il nazionale italiano è ormai diventato un punto di riferimento della squadra torinese e dopo il riscatto potrebbe anche firmare il prolungamento del contratto fino al giugno del 2027.

Locatelli sarà riscattato dalla Juventus per 25 milioni di euro

La stagione 2022/2023 di Locatelli non era iniziata al meglio e le sue prestazioni fino a ottobre erano state condizionate da alcuni problemi muscolari. Il suo recupero è stato graduale ma efficace, infatti è risultato uno dei migliori in campo nell'ultimo match del 2022 vinto dai bianconeri per 3-0 contro la Lazio a metà novembre.

Acquistato nell'estate del 2021, il centrocampista lombardo è arrivato a Torino dal Sassuolo in prestito oneroso più obbligo di riscatto a 25 milioni di euro per un totale di circa 38 milioni compresi i bonus, alcuni dei quali non sono ancora maturati

Locatelli questa domenica 8 gennaio festeggerà 25 anni: dopo essere cresciuto nel Milan, nel 2018 si era trasferito nel Sassuolo, diventando anche parte integrante della nazionale italiana (con cui ha vinto l'Europeo nel 2021, segnando anche due reti nel match contro la Svizzera); nella stessa estate era poi passato alla Juventus.

Il mercato della Juve: piace Zaniolo per l'estate

La Juventus potrebbe aggiungere altri elementi italiani alla propria rosa in estate, che si andrebbero ad aggiungere al connazionale Locatelli (ma anche ai vari Perin, Gatti, Fagioli, Miretti. Bonucci, Moise Kean e Chiesa).

In particolare piacerebbe alla Juve il centrocampista offensivo classe '99 [VIDEO]Nicolò Zaniolo [VIDEO], in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024.

Il giocatore della Roma ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e - in caso di mancato rinnovo - nell'estate 2023 potrebbe lasciare la Capitale, in quanto per il club giallorosso quella sarebbe l'ultima occasione per monetizzare dal suo cartellino, evitando di vederlo partire a parametro zero 12 mesi dopo.