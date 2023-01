Nelle ultime ore la dirigenza bianconera starebbe iniziando un lavoro di riflessione sul prossimo futuro della squadra dopo l'insediamento della nuova società. La prima valutazione che si starebbe effettuando è sul tecnico Massimiliano Allegri.

La sua permanenza alla Juventus sembra tutt'altro che scontata, e si stanno sondando altri allenatori disponibili per la prossima stagione, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.

Tra gli allenatori sondati risulterebbe anche Antonio Conte, in rotta di collisione con la dirigenza del Tottenham.

La Juventus starebbe pensando ad un cambio di tecnico per il prossimo anno

Massimiliano Allegri è ora rivestito di una carica importante, essendogli affidata la guida tecnica in un momento delicato di cambio societario, ma il suo futuro non sembra solido.

L'allenatore è grande amico di Andrea Agnelli, l'ex Presidente che ha da poco lasciato il club, e con lui anche i sostenitori più convinti del tecnico toscano, che a questo punto rischierebbe il posto per il prossimo campionato.

La dirigenza avrebbe intenzione di ripartire con un nuovo allenatore per la prossima stagione, ed il nome caldo in queste ore per la Juve sarebbe quello di Antonio Conte [VIDEO].

Aria di un possibile clamoroso ritorno

Antonio Conte ha lasciato la Juventus per divergenze tecniche con la società bianconera, ma il suo rapporto con la tifoseria non si è mai incrinato, anche dopo lo scudetto vinto con l'Inter nel 2021.

Secondo i media britannici la panchina di Conte al Tottenham non sarebbe più salda di fronte alle ultime brutte prestazioni degli Spurs, molto criticati sotto il profilo del gioco ma soprattutto dei risultati.

Si farebbe largo nelle ultime ore la possibilità di un ritorno in Inghilterra per Touchel, proprio sulla panchina del Tottenham in caso di separazione con Antonio Conte.

Questo scenario aprirebbe le porte ad un clamoroso possibile ritorno di Conte alla Juventus, che si è sempre detta molto interessata al tecnico leccese per un ritorno in futuro.

Il passato di Conte alla Juventus

Antonio Conte era arrivato alla Juventus nel lontano 2012, dopo anni di crisi della squadra bianconera, portandola subito al trionfo in campionato.

Nel triennio bianconero Conte ha vinto tre scudetti e due Supercoppe italiane, confermando la squadra al top anche a livello europeo, sfiorando la vittoria dell'Europa League con l'eliminazione in semifinale con il Benfica nel 2014.

Le critiche subite in quell'occasione furono probabilmente l'innesco per le dimissioni di Antonio Conte, che arrivarono al termine della stagione con dure critiche alla società sulla questione investimenti.