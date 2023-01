Gli ultimi giorni di Calciomercato sono alle porte e le società di Serie A potrebbero approfittarne per sferrare dei colpi last minute. Tra queste, la Juventus, si starebbe muovendo sul fascia destra, e in particolare avrebbe avviato dei contatti con il Valladolid per Ivan Fresneda. Non è chiaro se l'operazione può sbloccarsi subito oppure nella prossima estate ma in ogni caso sarà necessario uno sfoltimento della rosa e del monte ingaggi prima di arrivare al classe 2004. Rabiot e Paredes potrebbero infatti salutare la Continassa il prossimo giugno.

Ivan Fresneda, il gioiellino del Valladolid che potrebbe arrivare alla Juventus

Cercato da molte big d'Europa, oltre alla Juve ci sarebbero infatti in fila anche Real Madrid, Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal, Ivan Fresneda si sta facendo strada nel Valladolid a soli 18 anni. In questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Coppa del Re e non sembra volersi fermare. Giocatore di prospettiva, è stato convocato già nelle giovanili della nazionale presto potrebbe arrivare la chiamata delle Furie Rosse. Il mister Pacheca si fida molto di lui, tanto da avergli concesso la maglia da titolare in più di una occasione. E dunque, pensando in prospettiva, un diciottenne che riesce a ritagliarsi uno spazio nel calcio dei grandi è inevitabilmente una calamita per l'interesse dei grandi club europei.

Il valore del cartellino di Fresneda si aggira attorno ai 15 milioni di euro ma in caso di cessione andrebbe coperta l'intera clausola da 30 milioni di euro. Cifra non proibitiva ma che rende necessarie delle operazioni in uscita, soprattutto in casa Juventus.

Rabiot e Paredes potrebbero lasciare la Juventus per permettere l'acquisto di Fresneda

Chiamato sorprendentemente dal Chelsea, Denis Zakaria rimane di proprietà della Juventus e a giugno è previsto il suo rientro alla Continassa, a meno che i Blues non decidessero di riscattarlo. Situazioni simili anche per Arthur (attualmente al Liverpool) e Kulusevski, il cui riscatto da parte del Tottenham non è ancora certo.

Sul fronte giocatori da acquistare definitivamente, manca la formalizzazione dell'acquisto di Locatelli che sarà probabilmente accompagnato da quello di Kean. Per quanto riguarda il campione del mondo Paredes, resta invece difficile la sua permanenza a Torino anche nella prossima stagione.

Restano altre incognite nella rosa di Allegri, a partire dai giocatori che andranno in scadenza contrattuale il prossimo giugno: Rabiot, Alex Sandro e Cuadrado. In particolare, il centrocampista francese potrebbe trattare il rinnovo anche se la mamma-agente richiede almeno 10 milioni di euro di ingaggio. Il club bianconero sarebbe invece disposto ad arrivare a 7, una cifra che ricalca l'attuale stipendio. Non è quindi escluso che Rabiot possa valutare altre proposte che arriverebbero dalla Premier League.