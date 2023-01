La Juventus nel Calciomercato estivo del 2021 in maniera sorprendente acquistò dal Psv Eindhoven il centrocampista Mohamed Ihattaren. Si era messo in evidenza nel campionato olandese conquistando una chiamata in nazionale, ma dopo il prestito alla Sampdoria e poi quello all'Ajax non è riuscito a ritrovarsi, complici anche dei problemi extra calcistici che lo hanno portato a non avere l'obiettivo di lavorare per diventare un giocatore professionista. Di Ihattaren ha voluto parlare Gerald Vanenburg, ex giocatore fra le altre dell'Ajax che ha favorito a gennaio 2022 il trasferimento del centrocampista nella società olandese.

È stato proprio lui a cercare di riportarlo in forma ottimale, ma come spiegato di recente a Zingo Rondo ha dichiarato che non ha la volontà per farcela a tutti i costi. L'ex giocatore dell'Ajax ha dichiarato che se lo vedi adesso ti vengono le lacrime agli occhi, segnale evidente di come si sia lasciato andare nonostante avesse la possibilità di diventare un grande giocatore. Secondo Vanenburg se avesse continuato a lavorare in maniera professionale adesso sarebbe un titolare nell'Ajax. Come è noto Ihattaren non è stato riscattato dall'Ajax dopo esser arrivato in prestito dalla Juventus ed è ritornato nella società bianconera a gennaio in attesa di capire quale sarà il suo futuro professionale.

Vanenburg ha parlato del centrocampista Ihattaren

''Inizialmente Overmars non lo voleva, ma riuscii a convincerlo. È un grande giocatore, ma se lo vedi adesso ti vengono le lacrime agli occhi''. Queste le dichiarazioni di Gerarld Vanenburg a Ziggo Rondo. L'ex giocatore dell'Ajax aveva agevolato il trasferimento di Ihattaren all'Ajax in prestito con diritto di riscatto a gennaio 2022 con l'obiettivo di riportarlo in forma ideale.

Nell'intervista Vanenburg ha aggiunto: ''Ho fatto tutto il possibile per riportarlo a un certo livello, ma deve farlo lui stesso. Si è rivelato troppo difficile. Ha qualità, ma gli manca la volontà di farcela a tutti i costi''. Hai poi raccontato un episodio simpatico: 'Ho provato anche a sfidarlo, era troppo grasso e gli mandavo le foto di Ronaldo dal Brasile dicendogli: ''Sembri così, si è arrabbiato''.

Per Vanenburg sarebbe potuto diventare un titolare nell'Ajax se si fosse allenato in maniera professionale.

La Juventus ha acquistato Ihattaren nel calciomercato estivo del 2021

Il giocatore Ihattaren si è affermato nel campionato olandese con il Psv Eindhoven prima del trasferimento alla Juventus nel 2021 e il successivo prestito alla Sampdoria. Non hai mai giocato nella società ligure, ritornando in Olanda a fine 2021 fino al trasferimento in prestito all'Ajax a gennaio 2022, che come abbiamo già sottolineato ha deciso di non riscattarlo ed è ritornato nella Juventus da gennaio.