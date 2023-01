Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato l'Inter starebbe valutando l'idea di rinforzare il suo centrocampo per la prossima stagione con l'innesto di Yunus Musah, giocatore statunitense del Valencia classe 2002.

Il club spagnolo non sembra essere intenzionato a trattare la cessione fino a giugno 2023 e la pretesa eventualmente sarebbe quella di ricavare un minimo di 30 milioni di euro cash

Le squadre interessate a Yunus Musah

L'Inter non è l'unica squadra interessata all'acquisto del centrocampista del Valencia Musah: anche il Lione avrebbe mosso alcuni osservatori per seguire da vicino il talento nato a New York, già protagonista al mondiale con la nazionale degli Stati Uniti.

Il Lione avrebbe un vantaggio teorico sulla concorrenza italiana in quanto potrebbe cercare di chiudere l'affare in anticipo disponendo della cifra richiesta dal club valenciano, mentre l'Inter dovrebbe attendere una cessione importante anche nella prossima finestra di mercato estivo prima di poter portare a termine l'operazione.

Il giocatore del Valencia sembrerebbe essere il rinforzo a centrocampo che Inzaghi ha sempre richiesto alla dirigenza per aumentare lo spessore tecnico e le alternative in mezzo al campo.

Centrocampista tecnico ma dotato di ottima fisicità, capace di interdire, ma anche di costruire, Musah potrebbe essere il centrocampista dell'Inter del futuro, potendo dare il cambio in modo efficace a Barella e Chalanoglu in fase di ricostruzione del gioco.

La possibilità per l'Inter di inserire una contropartita tecnica

L'Inter potrebbe avere una carta importante da giocare nella trattativa con il club spagnolo; l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare potrebbe infatti convincere Gennaro Gattuso ad accettare la cessione in estate.

Le voci che si inseguono sono quelle di un eventuale prestito di Asllani alla formazione valenciana per ottenere un eventuale sconto sul cartellino del centrocampista Musah.

Il giocatore nerazzurro ex Empoli non ha ancora convinto a fondo il tecnico Simone Inzaghi, anche se per la proprietà e per il direttore sportivo Marotta, Asllani rimane un investimento con prospettiva per il futuro, di cui difficilmente si priveranno in modo definitivo.

Per questo motivo il prestito potrebbe essere la soluzione perfetta per poter testare le reali qualità di Asllan e fargli avere più spazio e più minutaggio.