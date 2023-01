La Juventus, in queste ore, è in ritiro e si sta preparando un vista della gara contro l'Udinese, in programma alle ore 18 di oggi, sabato 7 gennaio.

Per questa partita, Massimiliano Allegri farà alcuni cambi di formazione rispetto alla partita contro la Cremonese. Le novità proposte dal tecnico livornese riguarderanno tutti i reparti: a centrocampo ci sarà il ritorno di Adrien Rabiot, mentre in attacco si rivedrà Moise Kean.

Inoltre Allegri nella gara contro l'Udinese, ritroverà due pedine fondamentali come Angel Di Maria e Federico Chiesa.

La Juventus ritrova i titolari

Una costante della Juventus, nella prima parte di stagione, è stata l'assenza dei suoi campioni più affermati (da Chiesa a Pogba, fino a Di Maria). Nelle difficoltà, però, il tecnico livornese ha avuto e il coraggio di lanciare diversi giovani, che spesso hanno dato delle risposte importanti e sono stati capaci di ritagliarsi un ruolo sempre maggiore.

A livello di modulo, dall'autunno è stato sempre più spesso usato il 3-5-2, che sarà confermato anche nella gara contro l'Udinese. Per questa sfida la Juve ritrova Angel Di Maria, il quale ha saltato la partita contro la Cremonese per una botta alla caviglia, ma ora si è rimesso ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare.

L'argentino affiancherà Moise Kean, mentre Arkadiusz Milik, il match winner nell'1-0 di Cremona, partirà dalla panchina.

L'altra importante novità di formazione che riguarderà la Juventus è il possibile ritorno dal primo minuto di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino, dopo una serie di spezzoni di partita, sembra pronto per riprendersi una maglia da titolare nel centrocampo a cinque della Juventus.

L'esterno italiano è in ballottaggio con Weston McKennie, ma sembra essere in leggero vantaggio.

Riposo per Bremer

Per il resto la formazione della Juventus prevede una novità importante anche in difesa. Infatti, Allegri starebbe pensando di far riposare Gleison Bremer, in quanto ha un piccolo affaticamento. Al suo posto dovrebbe giocare Daniele Rugani.

A completare la difesa ci daranno i brasiliani Danilo e Alex Sandro. A centrocampo, invece, oltre a Federico Chiesa, dovrebbero esserci Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.