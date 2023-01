Al termine di questa stagione tutte le squadre agiranno come di consueto nel Calciomercato estivo, su tutte Juventus e Monza sembrano già avere delle idee chiare. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Danilo, che sarebbe stato richiesto dai brasiliani Marquinhos e Neymar. I bianconeri, per la corsia mancina, potrebbero invece pensare a Jordi Alba del Barcellona. Il club brianzolo, invece, per alzare le ambizioni sarebbe interessato ai calciatori dell'Inter Edin Dzeko, Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini.

Juventus e Paris Saint Germain ancora a tavolino

La Juventus sta inanellando risultati positivi dopo essere passata ad un 3-5-2 che non può proprio fare a meno di Gleison Bremer e Danilo. Quest'ultimo sarebbe finito seriamente nel mirino del Paris Saint Germain che vorrebbe ingaggiarlo nella prossima estate. Il club torinese lo ritiene fondamentale per lo spogliatoio e per il progetto tecnico, infatti, vorrebbe intensificare i contatti per il rinnovo. Se dovesse arrivare un'offerta importante (la valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro), i dirigenti potrebbero però sedersi a tavolino.

Il Paris Saint Germain potrebbe tra l'altro pensare di inserire una contropartita tecnica che potrebbe essere Renato Sanches: il portoghese, seguito da Juventus e Milan, non ha avuto il rendimento sperato e potrebbe lasciare la Francia dopo soltanto una stagione.

In tal caso verrebbe meno il riscatto di Leandro Paredes, voluto nella scorsa stagione, che non si è ancora inserito alla perfezione nei meccanismi tattici imposti da Massimiliano Allegri.

Jordi Alba potrebbe approdare in estate in Italia

La Juventus sarebbe alla ricerca di un esterno sinistro visto che Alex Sandro non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Jordi Alba, oramai poco considerato nel Barca. Il calciatore sarebbe stato accostato in estate anche all'Inter e percepisce uno stipendio molto elevato per il budget delle squadre che militano nel campionato italiano. I bianconeri, però, potrebbero realmente pensarci a fine stagione per garantire esperienza alla rosa con le prestazioni di un giocatore che potrebbe giocare da quinto di centrocampo e come quarto di difesa.

Galliani farebbe la spesa in casa Inter

Il Monza potrebbe puntellare la rosa della prossima stagione con tre innesti a parametro zero. Si tratterebbe dei calciatori dell'Inter Roberto Gagliardini, Danilo D'Ambrosio ed Edin Dzeko che pare però interessare ad una squadra ben più blasonata come il Real Madrid. Ne consegue che i primi due sarebbero delle piste più percorribili rispetto a quella del bosniaco, che in caso di mancato rinnovo con l'Inter non potrebbe proprio dire di no ad una chiamata dei Blancos.