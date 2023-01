La Juventus, in questa finestra di Calciomercato invernale, non avrebbe intenzione di fare molte operazioni, né in entrata né in uscita.

Intanto però nelle ultime ore il Leeds United si sarebbe fatto avanti per avere Weston McKennie. L'americano non sarebbe uno dei giocatori incedibili della Juventus, anche se il club bianconero non è ovviamente intenzionato a svenderlo.

Stando a quanto afferma Sky Sport l'interesse del Leeds sarebbe concreto e lo stesso McKennie avrebbe detto sì al trasferimento alla società inglese. Secondo quanto trapela in queste ore, in caso di partenza del numero 8 bianconero, la Juventus non sarebbe intenzionata a sostituirlo in questa sessione di mercato.

Infatti Allegri a centrocampo sta per recuperare Paul Pogba e per questo motivo non ci sarebbe bisogno di un nuovo elemento in mediana.

La Juventus potrebbe trovare un'intesa con il Leeds

Weston McKennie avrebbe dato il proprio assenso per un possibile passaggio al Leeds, dove peraltro troverebbe alcuni suoi connazionali. Adesso il club inglese dovrà cercare un'intesa economica con la Juventus.

In caso di eventuale fumata bianca, però, la società bianconera non dovrebbe tornare sul mercato per cercare un centrocampista. La Juve sta per recuperare Paul Pogba e considerando anche i giovani già presenti in rosa non ci sarebbe la necessità di sostituire McKennie.

Dunque è possibile che la Juventus conservi l'eventuale incasso dalla cessione dell'americano in vista del mercato estivo o che invece cerchi un esterno difensivo da poter utilizzare sulla corsia di destra, in tal senso circolano i nomi di Fresneda del Real Valladolid e di Maehle dell'Atalanta.

La Juventus prepara la gara col Monza

Nel frattempo la squadra di Allegri continua a lavorare in vista del match contro il Monza di domenica 29 gennaio.

Per questa partita il tecnico livornese conta di recuperare, anche se a "mezzo servizio", Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi i giocatori questo giovedì 26 gennaio faranno un test congiunto con la squadra Next Gen e, se tutto andrà bene, potranno poi tornare nell'elenco dei convocati di Allegri per la partita contro il Monza.

Qualora i due fossero a disposizione potrebbero giocare comunque al massimo per qualche minuto, anche perché il tecnico livornese intende attuare per loro un rientro soft, con un aumento graduale del minutaggio nel corso delle varie partite.