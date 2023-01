Sono giornate apparentemente tranquille sul fronte del mercato di riparazione quelle attuali in casa Crotone. Dopo avere già effettuato quatto acquisti e cinque cessioni in questo gennaio, la società calabrese potrebbe cedere il suo attaccante Augustus Kargbo alla Spal.

Di rientro potrebbe esserci invece il terzino Manuel Nicoletti, che starebbe per concludere anzitempo il suo prestigio alla Reggiana per cercare una nuova collocazione nel girone di ritorno o in alternativa per rimanere in Calabria.

Crotone, la Spal su Kargbo

Partito titolare a inizio stagione l'apporto di Augustus Kargbo è stato tangibile, andando però poi gradualmente a calare, anche a causa di alcuni problemi fisici.

Nelle ultime settimane la punta della Sierra Leone sembra aver perso il posto da titolare nella squadra di Franco Lerda. Al suo posto recentemente è stato preferito il nuovo arrivato Eugenio D'Ursi, partito dal primo minuto nei match contro Pescara e Monterosi Tuscia.

Per Augustus Kargbo si sarebbe ora fatta avanti la Spal, squadra di Serie B, che ora starebbe attendendo una risposta dalla società rossoblù per portare a Ferrara il calciatore.

Manuel Nicoletti dovrebbe rientrare a Crotone, non è chiaro se partirà ancora o se rimarrà

Il terzino Manuel Nicoletti in estate aveva deciso di accettare una nuova avventura, quella in prestito alla Reggiana. Questa parentesi sembra però giunta anzitempo a conclusione e il calciatore potrebbe fare ritorno a Crotone, in attesa di trovare una nuova formazione.

Non sarebbe nemmeno da escludere una sua permanenza in rossoblù, in caso di un eventuale partenza di qualche altro elemento poco impiegato nella prima parte di stagione con gli squali. In uscita potrebbe esserci ad esempio Riccardo Spaltro, calciatore di fatto fuori rosa dalla scorsa estate.

Crotone, le altre operazioni

È difficile prevedere quanti e quali saranno ancora i movimenti in entrata e in uscita degli squali in questa finestra di mercato.

Al momento tutto sembra far pensare che per ogni cessione dovrebbe giungere un sostituto.

Con l'eventuale partenza di Augustus Kargbo i rossoblù dovrebbero quindi cercare un altro attaccante esterno. In difesa con l'arrivo di Guillaume Gigliotti, capace si giocare sia da centrale che da terzino, potrebbe andare via in elemento di fascia. Oltre alla possibile cessione di Riccardo Spaltro, nei giorni scorsi si era palesato un interessamento della Triestina per Carlo Crialese.