A fine novembre 2022, la Juventus ha vissuto un periodo piuttosto turbolento con le dimissioni di tutto il cda e dell'intera dirigenza. Adesso Exor ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione che entrerà in carica ufficialmente il prossimo 18 gennaio. Da lì in avanti la società avrà un nuovo presidente che sarà Gianluca Ferrero. Mentre il nuovo direttore generale, e presto anche nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino è già all'opera da diverse settimane. Ma, nei prossimi mesi, non è da escludere che la Exor decida di inserire nei quadri dirigenziali una figura di riferimento anche a livello sportivo.

Per il momento l'area sportiva è tutta sulle spalle di Massimiliano Allegri. Tra i nomi, però, che vengono accostati alla dirigenza della Juventus c'è quello di Alessandro Del Piero. Proprio del ritorno in bianconero di Pinturicchio ne ha parlato Luca Momblano: "C’è stato un contatto diretto tra Elkann e Del Piero, sicuro al 101%", ha detto il giornalista in una diretta Twitch su Juventibus.

Del Piero potrebbe tornare alla Juventus

Negli ultimi mesi, il nome di Alessandro Del Piero è stato accostato alla Juventus per prendere il posto del vice presidente dimissionario Pavel Nedved. Ma almeno per il momento il ritorno di Pinturicchio in bianconero resta un'ipotesi. Anche se Luca Momblano ha svelato che ci sarebbe stato un contatto tra il John Elkann e lo stesso Alessandro Del Piero.

Ma stando a quanto afferma il noto giornalista anche altri ex calciatori bianconeri sarebbero stati contattati dalla proprietà juventina: "Così come c’è stato un confronto tra Elkann ed almeno altri due ex calciatori della Juventus, non solo telefonico". Dunque adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Del Piero non vorrebbe un ruolo solo di rappresentanza

Nel caso di un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus bisognerà capire quale potrebbe essere il suo ruolo in società. Infatti, Pinturicchio potrebbe assumere la carica che per tanti anni è stata di Pavel Nedved. Ma anche in questo senso non ci sono certezze. Ma quello che sembra certo è che Alessandro Del Piero non vorrebbe un ruolo solo di rappresentanza.

Pinturicchio vorrebbe essere operativo e avere un potere decisionale all'interno della dirigenza della Juventus. Dunque, anche questo, eventualmente, sarà un nodo da sciogliere. In ogni caso è possibile che i cambi all'intero della dirigenza bianconera possano avvenire solo al termine della stagione sportiva. Perciò la proprietà della Juventus avrà eventualmente tutto il tempo per poter scegliere gli uomini giusti per completare il nuovo management della vecchia signora.