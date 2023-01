Il big match di Serie A tra Napoli e Juventus si avvicina a grandi falcate e della partita ha voluto parlare anche l'ex calciatore Zbigniew Boniek. Il polacco, intervistato nelle precedenti ore dal quotidiano Il Mattino, ha sottolineato come quella di venerdì, potrebbe essere una gara determinante per il tricolore. Oltre a Boniek, di Napoli-Juve ha parlato anche Andrea Bosco, giornalista che a Tuttojuve.com ha evidenziato come ai bianconeri potrebbe bastare anche un pareggio per rimanere agganciati al treno scudetto.

Boniek su Napoli-Juventus: "Chi vuole vincere questo scudetto dovrà trionfare venerdì"

Venerdì sera andrà in scena Napoli-Juventus, una delle partite più importanti di questa stagione anche per Tardelli. I partenopei, si presentano a +7 dalle inseguitrici e con il favore dei pronostici mentre i bianconeri arrivano al Maradona dopo aver vinto 8 partite di seguito. Il match, che si giocherà alle 20,45 appare dunque come uno spartiacque per il proseguo del campionato e di questo ha voluto parlare nelle scorse ore ai microfoni del quotidiano Il Mattino, Zbigniew Boniek. Ecco le parole dell'ex calciatore di Roma e Juventus: "Napoli-Juve sarà fondamentale perché i bianconeri sono a una distanza tale da poter ancora sperare.

Ma un’eventuale vittoria del Napoli taglierebbe le gambe alla Juve in ottica scudetto. Se vincesse, la Juve riaprirebbe un pochino il discorso. Se vuoi vincere lo Scudetto, allora devi vincere la partita di venerdì". Boniek ha poi parlato della rimonta effettuata dalla Juventus in queste ultime giornate, affermando: "La Juve ha costruito i suoi successi grazie alla solidità difensiva e anche a un po’ di fortuna".

Boniek ha poi spostato il suo intervento sul confronto tra gli attaccanti di Napoli e Juventus, affermando come Osimhen sappia fare reparto da solo e come la Juve sia stata molto brava ad acquisire a quelle condizioni Milik, un centravanti capace di fare gol in qualsiasi maniera. Infine Boniek ha concluso la sua intervista, parlando dei due tecnici ed asserendo come di Spalletti ami i silenzi, mentre di Allegri il pragmatismo nel gestire situazioni complicate.

Bosco: "Napoli-Juve sarà uno spartiacque per il campionato anche se ai bianconeri basterebbe un pareggio"

Di Napoli-Juventus ha scritto in un redazionale anche Andrea Bosco. Il giornalista, sulle pagine di Tuttojuve.com ha dunque asserito: "Napoli-Juventus sarà uno spartiacque. La Juventus lascerà l'iniziativa al Napoli, difendendo e agendo in contropiede. Una Juve con panni “provinciali“ è da prendere con le molle. Sulla carta il gap tra le due formazioni è ampio. Ma alla Juve può andar bene il pareggio. Perché il campionato è ancora lunghissimo. E perché prima o dopo Vlahovic, Pogba, Bonucci e Cuadrado rientreranno. Ma anche perché a Napoli potrebbe rientrare Bremer, “secondino” ideale per Osimhen".