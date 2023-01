Sono ripresi gli allenamenti in casa Crotone in vista del posticipo di lunedì 16 gennaio 2023 (ore 20:30) che vedrà i rossoblù ospitare il Pescara. La formazione calabrese potrà contare su un volto nuovo: il centrocampista Andrea D'Errico è infatti arrivato in prestito dal Bari.

Sul fronte delle ulteriori operazioni di calciomercato, ora i rossoblù starebbero proseguendo la ricerca di un attaccante. Nelle ultime ore è stato nuovamente accostato ai calabresi Andrea Magrassi del Cittadella, già in estate vicino a vestire la casacca pitagorica.

Crotone, piacerebbe Magrassi

Già seguito in estate quando era alla Virtus Entella, l'attaccante Andrea Magrassi (adesso al Cittadella) sarebbe ancora seguito dal Crotone.

Il calciatore, autore di 4 presenze con i granata nel campionato cadetto, potrebbe fare al caso degli squali, alla ricerca di una prima punta che si possa alternare con Guido Gomez.

Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante piacerebbe anche a Feralpisalò, Reggiana e Pordenone, oltre al Cosenza in Serie B.

Tumminello verso la cessione

Intanto, secondo alcuni rumor, la seconda esperienza in rossoblù di Marco Tumminello potrebbe concludersi a breve. Il calciatore, che ha con gli squali un contratto quadriennale, dovrebbe essere girato in prestito in Serie C per trovare maggiore spazio.

Per lui sarebbero giunte delle proposte di Lecco e Latina, con il club nerazzurro laziale che sembrerebbe al momento favorito.

A salutare la Calabria, sempre in prestito, potrebbe essere anche un altro attaccante, Gabriele Bernardotto. Dopo un sondaggio del Gelbison, ora sarebbe giunta per lui pure un' offerta dalla Triestina.

Crotone, le altre possibili trattative

Dopo l'arrivo di Andrea D'Errico dal Bari i rossoblù potrebbero accogliere un ritorno sempre dai pugliesi. Si tratterebbe del difensore Guillaume Gigliotti, già in passato al Crotone sotto la gestione del tecnico Giovanni Stroppa. Non dovrebbe ritornare in Calabria, invece, l'attaccante Manuel Marras.

In uscita ci sarebbe invece il difensore centrale Sergio Yakubiv, che potrebbe a vestire la maglia della Virtus Francavilla. È confermato in rosa invece l'attaccante Orazio Pannitteri, mentre non sarebbe da escludere una cessione per Giuseppe Panico, poco impiegato nella prima parte di stagione dal tecnico Franco Lerda. Nessun riscontro arriva, infine, su una possibile trattativa tra il Crotone e il Pescara per il terzino Luca Crecco.