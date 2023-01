Nelle ultime ore, sono circolate delle notizie positive in merito al ritorno in campo di Paul Pogba. Questa mattina 10 gennaio, queste notizie hanno trovato conferma visto che il francese è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. A rivelare la presenza in gruppo di Paul Pogba è stata la stessa Juventus tramite i social network. Il club bianconero ha condiviso, prima un video in cui si vede, il numero 10 di Massimiliano Allegri che svolge un esercizio atletico insieme al gruppo e poi sono state postate altre immagini in cui si vede l'ex Manchester United che gioca la partitella insieme agli altri calciatori juventini.

Questa è sicuramente un'ottima notizia per la Juventus che presto potrà avere a disposizione Paul Pogba.

Non male il panorama alla Continassa ⚪️⚫️🗻 pic.twitter.com/EdhXQxCou9 — JuventusFC (@juventusfc) January 10, 2023

La Juventus ritrova Pogba

Dopo diversi mesi di assenza, Paul Pogba è pronto per tornare a disposizione della Juventus. Il francese, dopo il calvario degli ultimi mesi, si è messo alle spalle il problema al ginocchio e oggi, 10 gennaio, è tornato a lavorare con i compagni. Adesso non resta che attendere di capire quando Paul Pogba potrà essere convocato. La sensazione è che la gara di Coppa Italia contro il Monza potrebbe essere un'occasione per il francese per riassaporare l'emozione della convocazione.

Ma qualcosa in più si capirà nei prossimi giorni e magari sarà Massimiliano Allegri, nella giornata di giovedì 12 gennaio, alla vigilia del match contro il Napoli, a fare il punto della situazione sul centrocampista transalpino. In ogni caso, il rientro in campo di Paul Pogba sarà graduale, visto che non gioca un match ufficiale dalla scorsa primavera.

La Juventus prepara la gara contro il Napoli

Da questa mattina, 10 gennaio, la Juventus ha messo nel mirino la gara contro il Napoli. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta per arrivare al meglio alla sfida del 13 gennaio. In mattinata, la Juventus ha lavorato in campo svolgendo delle esercitazioni sulla gestione del possesso palla e successivamente la Vecchia Signora si è concentrata sulla costruzione della manovra e sulle conclusioni.

La squadra ha svolto anche una seduta pomeridiana e i giocatori sono stati in palestra. La preparazione della Juventus proseguirà anche nella giornata di domani 11 gennaio, quando sarà in programma una sessione mattutina. Nel corso delle prossime sedute, Massimiliano Allegri entrerà sempre più nei dettagli tattici della gara contro il Napoli. Il tecnico livornese farà anche le prime prove di formazione e dovrà decidere chi saranno i titolari nella serata di venerdì 13 gennaio. In particolare, Massimiliano Allegri deve decidere se inserire Federico Chiesa in campo dal primo minuto. Il numero 7 juventino potrebbe giocare a centrocampo sulla corsia di destra, ma non è da escludere che possa partire dalla panchina per poi entrare nel secondo tempo. Anche se la tentazione di Massimiliano Allegri potrebbe quella di far giocare insieme dal primo minuto l'esterno classe 97 e Angel Di Maria.