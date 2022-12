La Juventus, nel tardo pomeriggio di ieri 17 dicembre, è tornata in campo per sfidare l'Arsenal e ha vinto per 0-2. I bianconeri sono ripartiti esattamente da dove si erano fermati cioè da una vittoria. Il successo, contro l'Arsenal, è particolarmente confortante per Massimiliano Allegri perché è stato ottenuto senza la presenza di gran parte dei titolari. Il tecnico della Juventus, al termine dell'amichevole contro i Gunners, ha avuto modo di fare il punto della situazione sui giocatori assenti. In particolare, Massimiliano Allegri si è soffermato sulle condizioni di Paul Pogba: "Pogba purtroppo non ha fatto allenamento, non so quando o come rientrerà", ha detto il tecnico livornese ai microfoni di Sky Sport.

Allegri: "Inutile mettere su teatrini"

Massimiliano Allegri, al termine dell'amichevole contro l'Arsenal, ha fatto il punto della situazione sui giocatori infortunati e sul rientro dei calciatori che sono al mondiale. Il tecnico livornese ha dato rassicurazioni su Federico Chiesa e Leonardo Bonucci mentre per quanto riguarda Paul Pogba è stato piuttosto netto. Infatti, il tecnico livornese ha spiegato che non si può stabilire quando rientrerà il francese: "Non bisogna mettere su un teatrino su un giocatore che non ha ancora fatto un metro di corsa". Dunque, adesso bisognerà cercare di capire cosa succederà quando Pogba metterà nuovamente piede in campo per allenarsi. Al momento, il francese non è nemmeno a Torino visto che è in Qatar per seguire la Francia.

Perciò, almeno per ora, i tifosi della Juventus dovranno farsene una ragione visto che non rivedranno il loro numero 10 ancora per un po' di tempo. In ogni caso, Massimiliano Allegri può contare su giovani come Nicolò Fagioli che anche contro l'Arsenal è stato autore di un'ottima partita. Proprio dai piedi del numero 44 juventino nasce l'autorete di Xhaka.

Chiesa, Bonucci e Cuadrado verso il rientro

Massimiliano Allegri, nel corso dell'intervista a Sky Sport, ha spiegato che Federico Chiesa è ormai verso il rientro in tempi brevi: "Chiesa ha solo un affaticamento, ma è normale quando uno arriva da nove mesi di inattività". Il tecnico livornese ha poi sottolineato che Leonardo Bonucci non starà fermo per molto tempo mentre Juan Cuadrado sarà a disposizione dal 27 dicembre ma contro la Cremonese non giocherà.

Da dopo Natale, però, rientreranno i brasiliani e Mattia De Sciglio. Mentre Leandro Paredes, Angel Di Maria e Adrien Rabiot godranno di qualche giorno in più di riposo. Adesso, la Juventus lavorerà ancora per qualche giorno alla Continassa e il 22 dicembre sarà in programma la gara contro il Rijeka dopodiché i bianconeri potranno festeggiare il Natale e dal 27 dicembre riprenderanno gli allenamenti.