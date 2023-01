La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Fra cessioni ed acquisti il direttore sportivo Federico Cherubini ha dovuto lavorare molto, soprattutto per sostituire giocatori partenti di grande caratura come Paulo Dybala e Alvaro Morata. Il sostituto dell'argentino è stato Angel Di Maria, quello dello spagnolo Arkadiusz Milik. Il nazionale della Polonia, come noto, è arrivato in prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia.

Un impatto importante quello di Milik sulla Juventus: partito sulla carta come riserva, il ragazzo è invece sceso in campo sempre più spesso per via dei tanti infortuni dei compagni di reparto sorprendendo tutti per capacità di inserimento nella squadra e affidabilità sotto porta.

Se fino a qualche giorno fa il riscatto a fine anno sembrava cosa certa pare che adesso, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club abbia fatto capire al giocatore di non avere troppa fretta nel concludere il suo acquisto a titolo definitivo. Ad oggi quella di acquistare Milik a titolo definitivo pare comunque un'ottima occasione per i bianconeri.

Milik potrebbe essere riscattato a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe attendere ancora prima di riscattare il cartellino di Milik. Non ci sarebbe infatti l'esigenza di velocizzare l'acquisto dall'Olympique Marsiglia anche perché c'è tempo fino a giugno per versare i 7 milioni più 2 di bonus concordati con il club.

Milik ha disputato quest'anno 15 match in campionato segnando 5 gol e fornendo 1 assist, a questi bisogna aggiungere 5 match in Champions League con due gol segnati. Ha partecipato anche al mondiale in Qatar senza però incidere in maniera importante, con la Polonia che è arrivata fino agli Ottavi di finale.

Il mercato della Juve

La Juventus è dunque al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Arriverebbero conferme su una possibile offerta per Ivan Fresneda del Valladolid, per quanto riguarda invece giugno con la probabile partenza non solo di Cuadrado ma anche del brasiliano Alex Sandro potrebbe essere acquistato anche un terzino sinistro. Il preferito sarebbe il giocatore del Benfica Alejandro Grimaldo, che come Cuadrado e Sandro andrà in scadenza di contratto col club di appartenenza a giugno 2023.