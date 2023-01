La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato: oltre a questo, si attendono novità anche dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Il 18 gennaio inizia il lavoro nel nuovo Consiglio d'Amministrazione che potrebbe definire il mercato di gennaio ma anche quello di giugno. A tal riguardo, si lavora al 'dopo Juan Cuadrado', considerando che il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. A 35 anni, la Juventus starebbe valutando di lasciarlo partire a parametro zero anche perché è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Si starebbe già lavorando al sostituto: potrebbe già arrivare a gennaio un giocatore come Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid. Per il calciomercato estivo, fra i giocatori che piacciono di più alla società bianconera, c'è sicuramente Emil Holm, svedese dello Spezia classe 2000 che, in questa stagione, è cresciuto molto a tal punto da diventare uno dei migliori terzini destri del campionato italiano. Acquistato nel 2021 per circa 400 mila euro, il giocatore attualmente ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Un prezzo vantaggioso se consideriamo le valutazioni di mercato dei terzini destri di qualità sul mercato. Un acquisto che si definirebbe nel calciomercato estivo considerando l'importanza del giocatore per la società ligure.

Possibile rinforzo per la fascia destra difensiva Holm a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al dopo Juan Cuadrado. Fra i giocatori che piacciono per la fascia destra difensiva ci sarebbe Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia cresciuto molto in questa stagione: il calciatore ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Prezzo che a giugno potrebbe aumentare considerando i miglioramenti del giocatore in questa stagione. Holm non è l'unico giocatore che piace alla società bianconera ma attualmente la possibilità più concreta se consideriamo che la Juventus non vorrebbe spendere i 10 milioni di euro richiesti dalla Roma per Karsdorp e che Pedro Porro ha una valutazione di mercato importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare altri acquisti sulle fasce difensive a giugno. D'altronde, sembra difficile anche il prolungamento di contratto di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno. Per il brasiliano ci sarebbe l'interesse di diverse società turche, pronte a garantirgli un ingaggio più o meno simile a quello che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero 6 milioni di euro a stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, altro giocatore in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e che potrebbe sottoscrivere un contratto per tre stagioni.