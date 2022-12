La Juventus, nel mese di giugno, dovrebbe perdere due dei suoi esterni. Infatti, i bianconeri non sembrano disposti a rinnovare i contratti di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Entrambi, quindi, dovrebbero lasciare il club a parametro zero.

Per questo motivo, la Juventus sarebbe già al lavoro per trovare dei sostituti. In particolare, i dirigenti della società torinese starebbero trattando Alejandro Grimaldo del Benfica. Il giocatore spagnolo va in scadenza di contratto nel giugno del 2023, e per i bianconeri potrebbe rappresentare una buona opportunità di mercato.

Tanti giocatori in scadenza

La Juventus, nel giugno del 2023, potrebbe perdere quattro giocatori a parametro zero. Infatti Adrien Rabiot, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Angel Di Maria hanno il contratto in scadenza nella prossima estate. Tuttavia, le situazioni di questi quattro calciatori sono profondamente diverse.

Partendo da Rabiot, si starebbe lavorando per trovare un'intesa per il rinnovo. La trattativa al momento sembra in salita perché le richieste economiche della madre-agente del centrocampista francese sarebbero elevate. Ad ogni modo, la Juventus sembra intenzionata a fare il possibile per trattenere il suo numero 25, anche su indicazione di Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda Juan Cuadrado e Alex Sandro, la strada sembra essere tracciata: entrambi dovrebbero svincolarsi a giugno.

Nei prossimi mesi si dovrà capire quale sarà la volontà di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe decidere di rimanere ancora un anno alla Juventus prima di tornare in Argentina. La decisione finale spetta solo al Fideo, il quale deve valutare se rientrare subito in patria o se prolungare la sua avventura a Torino.

Squadra al lavoro in vista della ripresa del campionato

Mentre la dirigenza della Juventus è proiettata sul futuro, la squadra pensa al presente. Infatti, i bianconeri continuano la preparazione in vista della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri, dopo le vacanze di Natale, ha deciso di intensificare la preparazione, e per i giocatori non ci saranno altri giorni di ferie.

I bianconeri, quindi, saranno in campo alla Continassa anche il 1° gennaio, quando è in programma una seduta pomeridiana. La partita contro la Cremonese si avvicina, e Allegri vuole che tutti siano concentrati sul match del 4 gennaio.

Contro i grigiorossi del tecnico Alvini potrebbero esserci diversi assenti. La speranza è quella di avere a disposizione Federico Chiesa, che dovrebbe partire dalla panchina. Il numero 7 juventino dovrebbe avere nelle gambe circa una ventina di minuti, e potrebbe essere una carta da giocarsi a gara in corso.