La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio. Gli investimenti dipenderanno dalle cessioni che la società bianconera riuscirà a definire in queste settimane, in tal caso potrebbe esserci un rinforzo importante sulla fascia destra come alternativa a Cuadrado. A tal riguardo piace molto Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Il suo eventuale arrivo potrebbe dipendere dalla cessione di Weston McKennie che la Juventus lascerà partire solo con un'offerta da almeno 30 milioni di euro. In questo momento sul giocatore ci sarebbero società come Bournemouth e Aston Villa, che hanno la possibilità di investire ma che evidentemente non lottano per traguardi prestigiosi nel campionato inglese.

Per questo secondo le ultime notizie di mercato riprese da juventusnews24, il centrocampista americano non vorrebbe considerare queste offerte: McKennie vorrebbe infatti proseguire la propria crescita e questa passerebbe dallo scegliere società che lottano per essere al vertice.

Per queste ragioni preferirebbe un eventuale trasferimento al Borussia Dortmund o al Tottenham, che rimane una delle migliori società del campionato inglese e che può garantirgli di giocare le coppe europee.

McKennie accetterebbe un trasferimento al Dortmund o al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Weston McKennie vorrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi in società che hanno dei progetti sportivi vincenti e che quindi puntano alla vittoria delle competizioni che disputano.

Per questo non considererebbe le offerte di Bournemouth e Aston Villa, che sarebbero pronte ad investire 30 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Alla società bianconera non sono arrivate fino ad adesso offerte da parte di Borussia Dortmund o Tottenham, di conseguenza c'è il rischio che l'americano possa rimanere a Torino anche nella seconda parte di stagione condizionando così un eventuale investimento sulla fascia destra difensiva per la società bianconera.

Servirebbe un'alternativa a Juan Cuadrado, sia per la seconda parte di stagione e sia perché il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la propria intesa con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro a giugno anche Alex Sandro in scadenza di contratto e che piace a diverse società turche pronte a garantirgli l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Come sostituto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.