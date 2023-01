La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione nella maniera ideale con due vittorie contro Cremonese e Udinese. Successi che significano secondo posto per i bianconeri a -7 dal Napoli primo, in attesa della sfida proprio con i campani prevista il 13 gennaio. Sarà un mese importante quello della Juventus anche dal punto di vista societario, il 18 gennaio è previsto il primo Consiglio d'Amministrazione con i nuovi membri con presidente Gianluca Ferrero e amministratore delegato Maurizio Scanavino. Qualche giorno dopo, il 20 gennaio, ci sarà il primo processo sportivo, ovvero la Corte d'Udienza della Figc deciderà se riaprire o meno il caso plusvalenze che riguarderebbe non solo la Juventus ma anche altre società di Serie A.

A parlare dell'argomento di recente è stato anche Paolo Ziliani, che ha criticato di nuovo la società bianconera definendo il successo contro l'Udinese un'amichevole vinta dai piemontesi per 1 a 0. Secondo il giornalista sportivo la classifica della Juventus però non sarà decisa dai risultati sportivi ma dai processi, uno dei quali è previsto appunto il 20 gennaio, data in cui la Corte d'Appello Figc ha deciso l'udienza che valuterà l’istanza di revocazione presentata dalla procura federale per chiedere di riprendere il processo d’appello. Sarà quindi un mese importante per i bianconeri, che potrebbero essere indagati anche sul possibile falso in bilancio riguardante la manovra stipendi del 2020 e del 2021 con il posticipo dei pagamento.

Il giornalista Ziliani sull'udienza riguardante il caso plusvalenze prevista in data 20 gennaio

'Come noto, per conoscere la classifica del club torinese occorre attendere i processi sportivi, il primo dei quali inizia venerdì 20 gennaio'. Queste le dichiarazioni di Paolo Ziliani sul profilo Twitter. Il giornalista sportivo si è detto convinto che ci saranno dei cambi in classifica dopo il caso delle presunte plusvalenze fittizie che riguarda diverse società di Serie A.

La Juventus più volte tramite delle note ufficiali ha dichiarato di aver agito con correttezza sia per quanto riguarda il discorso plusvalenze che per la manovra stipendi del 2020 e del 2021, con il pagamento posticipato per l'emergenza coronavirus che ha portato le società a non avere ricavi importanti.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus

La Juventus si incontrerà in data 18 gennaio per il primo Consiglio d'Amministrazione, che sarà formato da cinque membri tutti esperti di finanza, contabilità e diritto societario. Saranno nominati come presidente Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scanavino, quest'ultimo lavorerà insieme a Massimiliano Allegri e Federico Cherubini per la gestione sportiva della società bianconera.