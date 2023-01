La Juventus, nel recente Calciomercato estivo, è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero. Sono arrivati Pogba e Di Maria, entrambi, però, per motivi fisici non sono riusciti a dare un grande contributo. Soprattutto il francese è stato condizionato dal problema al menisco, potrebbe rientrare a fine gennaio. Il mercato dei parametro zero potrebbe essere valutato dalla società bianconera anche a gennaio: di recente ha rescisso il contratto con il Siviglia Isco, centrocampista spagnolo classe 1992 ex Real Madrid. Un giocatore che è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri per la sua qualità nell'impostazione di gioco e negli inserimenti, una mezzala ideale per il gioco del tecnico.

Sul giocatore ci sarebbero quattro squadre italiane, Fiorentina, Lazio, Salernitana e Juventus. La società bianconera, però, in questo momento ha abbondanza a centrocampo ed il suo eventuale arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Weston McKennie. A tal riguardo, il centrocampista americano potrebbe lasciare Torino per circa 40 milioni di euro, più o meno la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il giocatore. Su Isco, ci sarebbe anche la Lazio ma, anche in questo caso, il suo arrivo potrebbe dipendere da una partenza, ovvero da quella di Luis Alberto che potrebbe decidere di ritornare nel campionato spagnolo.

Possibile ingaggio di Isco da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe ingaggiare a gennaio il centrocampista Isco, dopo che il giocatore ha rescisso il contratto con il Siviglia. Lo spagnolo è attualmente senza società e starebbe valutando offerte da società italiane, piace non solo alla Juventus, ma anche alla Fiorentina, alla Lazio e alla Salernitana.

In questa stagione, Isco prima della rescissione del contratto con il Siviglia aveva disputato con la società spagnola 12 match nel campionato spagnolo con due assist, a questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa del Re e 6 match in Champions League con un gol segnato ed un assist decisivo ad un suo compagno. Cresciuto nel Valencia nel 2021, si è trasferito al Malaga prima del trasferimento al Real Madrid per 30 milioni di euro nel 2013 all'età di 21 anni.

Nove stagioni nella società spagnola prima di andare in scadenza di contratto e sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con il Siviglia, esperienza professionale durata però solamente sei mesi. La seconda parte di stagione dello spagnolo potrebbe essere disputata nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel di Maria. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da un altro giocatore che è in scadenza di contratto a giugno. Parliamo del terzino spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo, che difficilmente prolungherà il contratto con la società portoghese.