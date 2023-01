Il nuovo ciclo della Juventus potrebbe aprirsi con delle cessioni di alto livello ma con un altrettanto importante colpo in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, infatti, per la prossima stagione si starebbe monitorando l'acquisto di Harry Kane del Tottenham. Il centravanti ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non avrebbe intenzione di rinnovare.

La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro, cifra che potrebbe essere offerta se il club bianconero dovesse mettere da parte un corposo tesoretto proveniente dagli addii di Dusan Vlahovic e Gleison Bremer.

Kane potrebbe essere più di un'occasione per l'estate. Difficilmente, invece, dovrebbero essere rinnovati i corposi contratti in scadenza di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Quest'ultimo sarebbe anche in orbita Inter se dovesse essere ceduto Robin Gosens a giugno.

Kane nuova idea bianconera

La Juventus potrebbe puntare su Harry Kane per ripartire da un nuovo progetto vincente. Se la squadra allenata da Massimiliano Allegri non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, non si escluderebbero delle cessioni importanti per finanziare il mercato. L'acquisto di Kane potrebbe dunque essere finanziato da Dusan Vlahovic, che avrebbe estimatori in Premier League e Liga. Sulle sue tracce ci sarebbero proprio Tottenham, Real Madrid, Liverpool e Atletico Madrid che sarebbero disposti ad offrire circa 60 milioni di euro.

Il Bayern Monaco sul centrale brasiliano

Il restyling della Juventus potrebbe prevedere anche altre cessioni. Il Bayern Monaco, dopo aver ingaggiato De Ligt, potrebbe puntare su Gleison Bremer, arrivato alla Continassa nella scorsa estate. Il brasiliano fin qui non ha sempre offerto prestazioni importanti, deludendo in particolare nella gara persa per 5-1 contro il Napoli.

Il club tedesco potrebbe pensare di mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per convincere la società torinese a riflettere sulla possibile cessione del brasiliano.

Ogni discorso sui possibili futuri scenari bianconeri adesso è comunque prematuro, molto dipenderà dall'evolversi delle vicende giudiziarie che con la sentenza di 15 punti di penalizzazione dell'altra sera ha scritto solo il primo capitolo: a breve le motivazioni, dopo la Juventus presenterà ricorso il tutto in attesa di una possibile seconda inchiesta a tema stipendi e falso in bilancio.