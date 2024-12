Il giornalista Rudy Galetti, a Ti Amo Calciomercato sul canale YouTube di Calciomercato.it, ha fatto il punto su alcune trattative che riguardano la Juventus, toccando il tema dei possibili rinforzi nel settore avanzato e in difesa, oltre a soffermarsi sul futuro del centrocampista brasiliano Arthur Melo.

Il futuro professionale di Arthur Melo

Un nome in uscita dalla Continassa è quello di Arthur Melo, che non rientra più nel progetto tecnico della Juventus e sta cercando una nuova destinazione. Secondo Galetti, il centrocampista brasiliano sta ricevendo diverse offerte, sia in Europa che in Sud America: "Il suo agente sportivo si sta muovendo per trovargli una squadra che lo rivaluti.

Lo hanno chiesto il Girona, il Como e alcune squadre brasiliane. A gennaio lascerà Torino, ma lui vuole restare in Europa".

Arthur, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, non è mai riuscito a imporsi, e il prossimo mercato di gennaio potrebbe rappresentare l’occasione per rilanciare la propria carriera altrove.

L'interesse per Zirkzee e i rinforzi in difesa

Uno dei nomi avvicinati con insistenza alla Juventus nelle scorse settimane è stato quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che attualmente milita nel Manchester United. Galetti ha però raffreddato le voci di un possibile ritorno del giocatore in Serie A: "Oggi l’olandese è diventato più centrale all’interno dei Red Devils. È stata una richiesta esplicita di Amorim prima del suo arrivo, e ora il Manchester United vuole valorizzarlo".

Il giocatore ha iniziato bene con il tecnico portoghese e, secondo quanto riferito, non considera il ritorno in Italia come una possibilità concreta in questo momento: "Zirkzee vedrebbe il rientro in Serie A come un passo indietro. A fine dicembre si valuterà il suo impatto, ma il giocatore preferisce restare in Inghilterra".

Sul fronte difensivo, Galetti ha parlato delle mosse della Juventus, sottolineando come non ci siano trattative avanzate al momento: "Skriniar è il nome più chiacchierato e pronto, ma la Juventus sta facendo valutazioni su più opzioni. Non hanno ancora chiuso il cerchio e proseguiranno le analisi fino a dicembre".

Il resto del mercato della Juventus

A proposito di difesa al momento il nome che sembra maggiormente interessare la Juventus è quello di Antonio Silva, anche considerando il fatto che il portoghese ha lo stesso agente sportivo di Francisco Conceicao, Jorge Mendes. Quest'ultimo, come recentemente confermato pure da Cristiano Giuntoli, ha un ottimo rapporto professionale con la società bianconera.

Per quanto riguarda le cessioni, oltre ad Arthur Melo potrebbe lasciare la società bianconera anche Nicolò Fagioli: la Juve lo valuta 25 milioni di euro.