Resettare il ko in Supercoppa così da ritornare alla vittoria. È questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli che vuole mettersi alle spalle il periodo negativo. Martedì ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal successo esterno in casa del Sassuolo.

Milan, Pioli si affida a Leao e Giroud

Per quanto riguarda l'eventuale formazione, il tecnico Stefano Pioli potrebbe effettuare delle modifiche importanti nel suo ormai collaudato 4-2-3-1: Tatarusanu tra i pali; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer che resta in ballottaggio con Kalulu, Tomori e Theo Hernandez ma attenzione alla candidatura di Dest che potrebbe dare respiro ad uno dei due esterni.

A centrocampo le certezze rispondono ai nomi di Sandro Tonali ed Ismael Bennacer che comporranno la diga davanti alla difesa. La novità maggiore potrebbe esserci sulla trequarti con Charles De Ketelaere che potrebbe ritornare dal primo minuto. Il trequartista belga è in vantaggio su Brahim Diaz per una maglia da titolare. L'ex Brugge potrebbe completare il trio di mezze punte formato da Saelemaekers in vantaggio su Messias e da Rafael Leao che resta il punto fermo dell'attacco rossonero.

Come prima punta probabile conferma per Olivier Giroud, in vantaggio su Origi ed Ante Rebic che dovrebbero partire dalla panchina.

Lazio, out Immobile: tridente Felipe-Zaccagni-Pedro

Dopo il pareggio interno contro l'Empoli, la Lazio di Maurizio Sarri è ripartita con le vittorie in campionato contro il Sassuolo e contro il Bologna in Coppa Italia.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico biancoceleste dovrà far a meno di Ciro Immobile che complice l'infortunio rimediato contro il Sassuolo salterà la sfida contro la formazione rossonera. Al posto del bomber laziale, Sarri è pronto a confermare il suo 4-3-3 con Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve. Il brasiliano in rete contro il Bologna completerà il tridente assieme a Zaccagni e Pedro.

A centrocampo, si va verso la conferma di Cataldi nel ruolo di play davanti alla difesa. Accanto al mediano italiano, spazio a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in vantaggio su Vecino. Infine, in difesa tutto confermato con la linea a quattro formata da Lazzari, Casale, Romagnoli (grande ex della partita) e Marusic.

In porta, confermatissimo Provedel

Probabili formazioni

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, F.Anderson, Pedro.

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.